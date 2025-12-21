Hora y dónde ver en VIVO a Luis Díaz en la Bundesliga en el partido Heidenheim vs Bayern Múninch

Los colombianos siguen triunfando en el fútbol internacional, por lo que Luis Díaz al parecer hizo del 2025 su año, anotando varios goles y jugando con los equipos más importantes de Europa. Antes de que termine este semestre, el delantero está listo para poder seguir marcando y dar una actuación de lujo en la Bundesliga.

En esta oportunidad, el cuadro dirigido por Vincent Kompany está listo para poder ganar a uno de los cuadros que en este momento se encuentra en una de las posiciones más bajas. Además, es el gran regreso de Lucho Díaz, quien, por una sanción en un encuentro pasado, tuvo que dejar de jugar durante algunas fechas con su equipo.

Leer más: ¿Quién fue el jugador que más vendió camisetas en el 2025? No fue Messi, ni Cristiano

Hora y dónde ver en VIVO Heidenheim vs. Bayern Munich

El encuentro deportivo se va a desarrollar HOY domingo 21 de diciembre del 2025 a las 11:30 hora Colombia y tendrá transmisión en vivo por Disney+ en los canales de ESPN. Por lo que este es uno de los encuentros más esperados de la fecha, en donde el equipo del colombiano se quiere quedar con los tres puntos.

Esta es la fecha 15 de la Bundesliga que marca el gran regreso de Luis Díaz al fútbol de Alemania. En los últimos partidos ha tenido una actuación de lujo; el 14 de diciembre ganó contra el Mainz 2-2 y el 9, 3-1 contra el Sporting de Lisboa en la Champions League.

Seguir leyendo: ¿Cuánto dinero se lleva Nacional por haber ganado la Copa BetPlay 2025?

Además, este será el último encuentro de Bayern Múnich en el 2025, por lo que después de esto van a entrar en el periodo de receso de invierno, hasta el 2026. Por lo que ya todo está listo en el Estadio Voith-Arena para que se desarrolle el encuentro.

Hasta ahora, Luis Díaz ha marcado en total 23 goles en el torneo, muchos de ellos con el Liverpool, que quedó con el título de la Premier League en el primer semestre del 2025. Posteriormente, siguió sumando en el Bayern Múnich y en la selección Colombia, en donde sus goles fueron parte fundamental para clasificar en el mundial de la FIFA 2026.