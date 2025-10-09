¿Cuál será el rival de Colombia en los cuartos de final del Mundial Sub-20? Fecha, hora y más

La Selección Colombia jugó un gran partido el pasado 8 de octubre en el Mundial Sub-20. El combinado ‘cafetero’ logró clasificar a los cuartos de final, luego de imponerse a Sudáfrica en los octavos de este torneo.

El equipo ‘tricolor’ se impuso de manera notable, con un marcador de 3-1, el cual no solo le permite avanzar en el torneo, sino también posicionarse como un favorito al trofeo.

Si quiere seguir a este equipo, aquí les contamos cual será el próximo rival de los dirigidos de César Torres en los cuartos de final de esta competición.

¿Cuá es el rival de Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20?

Para nadie es un secreto que Colombia posee gran talento juvenil. El combinado ‘tricolor’ ha logrado grandes resultados en torneos internacionales de categorías bajas.

Justo en el Mundial Sub-20 esto se ha demostrado, gracias a varios triunfos destacados por parte de Colombia ante buenos rivales.

La ‘tricolor’ acabó en la cima de su grupo, luego de imponerse a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria en puntos.

Esta posición le permitió llegar a octavos de final, donde también pudo imponerse a Sudáfrica por un marcador de 3-1.

El equipo ‘cafetero’ empieza a generar ilusión en sus fanáticos, aunque, aun le quedan algunos escollos a superar. Uno de ellos es el de cuartos de final, donde se medirá a un seleccionado histórico.

Los rivales de Colombia en los cuartos de final serán los integrantes del seleccionado de España, quienes llegan a esta instancia tras vencer a Ucrania por 1-0.

España ha demostrado gran nivel en este torneo, especialmente al vencer a equipos de la talla de Brasil en la fase de grupos. Sin lugar a dudas, este será un choque entre dos grandes candidatos al título de esta competencia.

Por el momento, los equipos que siguen en competencia son: España, Colombia, México, Argentina, Noruega y Francia, quienes tienen su pase a cuartos de final.

También siguen con vida en el torneo, pero en octavos de final Estados Unidos, Italia, Marruecos y Corea del Sur.

Fecha y hora de este partido

En caso de que desee sintonizar este partido, les contamos que el choque tendrá lugar el próximo 11 de octubre, desde Talca, Chile.

Su puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo a las 3:00 p.m., en un contexto imperdible.