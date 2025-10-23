Guns N’ Roses reveló la verdad detrás de la ‘rabieta’ de Axl Rose en Argentina: defendieron a uno de sus miembros

Guns N’ Roses, una de las bandas más potentes del hard rock, ha completado un gran paso por Sudamérica. Esta legendaria agrupación demostró todo su arsenal de talento y clásicos, con shows en Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

Actualmente la banda se encuentra en medio de un gran paso por Brasil, pero también dejó en el camino gran polémica por sus shows en Argentina.

Axl Rose, el líder de esta banda, protagonizó una particular ‘rabieta’ en Argentina, al más puro estilo de los ’90’s, y la propia banda salió a revelar la verdad de este suceso.

La ‘rabieta’ de Axl Rose en Argentina

El poderío de Axl Rose durante los ’80’s y ’90’s es notable. Este cantante logró desmarcarse del resto gracias a un estilo agresivo y particular, pero también por varias polémicas en aquel tiempo.

Actualmente, Rose se ha aplacado de manera notable, y ha generado menos escándalos que en su auge. Pero, en Argentina recientemente tuvo un pequeño ‘flashback’ a aquellos tiempos.

Axl salió a los escenarios en su primer show en Argentina, y protagonizó una ‘rabieta’ luego de finalizar ‘Welcome To The Jungle’.

Cuando acabó esta canción, Rose se vio claramente molesto, al punto de tirar su micrófono al suelo y marcharse del escenario.

Aun así, luego salió y volvió a continuar el show, aunque también lo hizo con gran molestia como demostró al patear la batería.

Muchos atribuyeron a varios motivos esta ‘rabieta’, e incluso rumoraron posibles molestias con el nuevo baterista, Isaac Carpenter.

Sin embargo, el pasado 22 de octubre, Guns N’ Roses salió en redes sociales, y reveló la verdad detrás de este suceso en los escenarios.

I just found this on TikTok and i’m cracking up 😭😭 we really got the full Axl Rose experience pic.twitter.com/5CZHJjpywl — ellie (@ellie1386354) October 20, 2025

Guns N’ Roses reveló la verdad

A través de sus redes sociales, Guns N’ Roses publicó un comunicado, donde explicó lo sucedido. La banda dijo:

“Durante la apertura de nuestro reciente concierto en Buenos Aires, el monitor ‘in-ear’ de Axl tenía solo la percusión en sus oidos, en contra del resto de la banda. Este problema fue solucionado por nuestro equipo técnico sobre la tercera canción, y tuvimos una gran noche. La situación no tuvo que ver con la forma de tocar de Isaac Carpenter, quien es un baterista destacado”.

De esta manera, este hecho queda en simple anécdota, y por supuesto, no genera ningún tipo de rumor de molestia dentro de una de las grandes bandas del momento.