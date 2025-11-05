Los festivales musicales cada vez parecen poner la vara más alta, pues en las últimas horas se dio a conocer el line up de un importante evento que se va a realizar en el 2026. Allí, se ven los nombres de bandas y artistas como Tyler, The Creator, Guns N’ Roses, Los Fabulosos Cadillacs, The Killers, entre otros.

Hace varios meses se había dado a conocer que se iba a realizar este importante evento, por lo que incluso medios internacionales habían filtrado el nombre de las bandas que harían parte de este evento. Sin embargo, solo hasta este miércoles cinco de noviembre del 2025, se dieron a conocer los artistas oficiales que participarían en el importante festival de música en México ‘Tecate Pal Norte 2026’.

Leer más: Las 5 mejores baladas de rock de los 80; la última alcanzó la cima en el Billboard Hot 100

Cuándo, dónde y precio de las entradas para ‘Tecate Pal Norte 2026’

El cartel de este festival logró enamorar a cientos de personas en todo el mundo, quienes desde ya están planeando viajar a México para poder disfrutar de tres días llenos de rock y música alternativa. ‘Tecate pal norte 2026’ presenta en su primer día a Tyler, Interpol, Molotov seguido el sábado por Los Fabulosos Cadillacs, Guns N’ Roses, SimplePlan y en el último día The Killers, Zoé, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tecate Pal Norte (@tecatepalnorte)

El Festival ‘Tecate Pal Norte 2026’ se va a realizar el próximo 27, 28 y 29 de marzo del 2026 y los horarios oficiales del evento se van a dar a conocer semanas antes del evento. Además, va a estar disponible para todas las personas mayores de 18 años y para menores de edad, que estén acompañados de un adulto responsable en todo momento.

En esta oportunidad, el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, será el escenario perfecto que va a recibir a estas bandas nacionales e internacionales. Por lo que allí habrá espacio para zona de comidas, activaciones de marcas, escenarios VIP, entre otros.

Seguir leyendo: ¿Metallica o Megadeth? Kerry King de Slayer reveló a cuál banda de metal prefiere

Precio de las entradas ‘Tecate Pal Norte 2026’

La venta oficial de las entradas para el festival se hará por medio de Ticketmaster desde el próximo 11 de noviembre y tendrá preventa preferencial para usuarios del bando Citibanamex. Al terminar estas entradas, se dará inicio a la venta general.

Habrá diferentes tipos de entradas, la general que le dará acceso a todo el evento, la general+ que le podría brindar comodidades como baños exclusivos en el lugar. También la ascendente que tiene baños exclusivos, área de mesas comunes, barra de bebidas, zonas de descanso, entre otros.

Sin embargo, si lo que quiere es vivir una experiencia VIP, podrá encontrar la entrada más cara con acceso a las zonas VIP, Pit lateral con vista preferente a los escenarios, guardarropa, entre otros espacios.

Los precios oficiales no se han dado a conocer en redes sociales, pero hay quienes dicen que las entradas podrían ser un poco más costosas a la de la edición 2025. En ese momento, la entrada general iba desde los 970.000 más servicio y la más costosa desde los dos millones de pesos más todos los costos adicionales.