Volvieron los ’90’s: Axl Rose protagonizó polémica rabieta en Argentina, esta fue la razón

Axl Rose y Guns N’ Roses pasaron por Sudamérica y dejaron un brillo notable. La histórica banda de ‘sleaze’ y hard rock demostró su potencia, y un arsenal de éxitos que aun tienen mucho por dar a sus fans.

Conciertos multitudinarios en Colombia, Chile y Argentina así lo demostraron, donde incluso muchos se atrevieron a asegurar que el estilo de los ’90’s volvió.

Más noticias: ¿Axl Rose montó en Transmilenio en Bogotá? El vocalista de Guns N’ Roses dio inesperada sorpresa a sus fans

De hecho, en Argentina, Axl Rose protagonizó una polémica rabieta sobre el escenario, al más puro estilo de su juventud, y aquí les mostramos el video, y les contamos la razón.

Axl Rose tuvo polémica rabieta en Argentina

Para ningún fanático del rock es un secreto que el Axl Rose de los ’90’s es uno de los artistas más polémicos y rebeldes de la historia.

Destrucción, conciertos cancelados, y por supuesto, puro rock n’ roll, son solo alguna de las cosas que dejaba Rose en los ’90’s con su paso.

Con el paso de los años, y el cambio de formaciones en Guns N’ Roses, este tipo de actitudes por parte de Rose fue aplacándose, aunque el pasado 18 de octubre volvió a ocurrir.

En dicha fecha la banda protagonizó un histórico show en Argentina, con una duración de más de 3 horas. Sin embargo, tuvo una interrupción inicial por una rabieta de Axl Rose.

La banda comenzó como de costumbre con ‘Welcome to the Jungle’, pero, al final de la canción Axl Rose tiró el micrófono y abandonó el escenario claramente molesto.

Esto dejó perplejos a los fanáticos de la banda, quienes se sintieron en un ‘flashback’ a los ’90’s, pero, contrario a aquella época, Rose regresó.

I just found this on TikTok and i’m cracking up 😭😭 we really got the full Axl Rose experience pic.twitter.com/5CZHJjpywl — ellie (@ellie1386354) October 20, 2025

Más noticias: La banda con la que Axl Rose estaba obsesionado: fue a varios de sus conciertos en vivo

El protagonista explicó que su problema no era con el público, sino con una dificultad técnica referente al sonido, y a su in-ear.

En el mismo video se ve a Rose marcarle a Duff McKagan el inicio de ‘Bad Obsession’, canción en la que Axl también mostró rabia, al punto de patear la batería.

A pesar de esto, el show avanzó de manera correcta, y Guns N’ Roses dejó un setlist lleno de éxitos, con el cual se deleitaron sus fanáticos en Argentina.

La banda continúa su tour, y la próxima parada será Brasil, con un gran show el próximo 21 de octubre.