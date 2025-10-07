Filtran momento exacto la llegada de Guns N’ Roses a Bogotá: VIDEO

La espera para los fanáticos colombianos de Guns N’ Roses cada vez es menos. Con una enorme expectación y euforia en el aire, la icónica banda de rock aterrizó en Bogotá para ofrecer uno de los conciertos más esperados de la temporada. El próximo 7 de octubre los colombianos podrán disfrutar de los más grandes éxitos que sonarán en el escenario del Vive Claro.

La banda de hard rock ya está ultimando detalles para presentarse en el nuevo recinto cultural en Bogotá y hacer historia. Un reciente video de su llegada aumentó las expectativas y emocionó a todos los amantes del rock que esperaron meses por este preciso momento.

VIDEO: Así fue la llegada de Guns N’ Roses a Bogotá

La legendaria banda de rock dirigida por Axl Rose se tomó un descanso tras su último tour que se convirtió en uno de los más recaudadores de toda la historia y ahora, hacen su triunfal regreso. ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’ es la gira que ahora los tiene llegando a los escenarios de todo el mundo, pasando primero por Incheon, Corea del Sur.

Tras cinco meses de gira, el turno es para los colombianos quienes ‘sufrieron’ los últimos días, tras hablarse de una posible cancelación. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá autorizó la realización del concierto de la banda estadounidense de rock Guns N’ Roses, luego de que la organización del evento cumpliera con todos los requisitos de seguridad.

“El regreso de Guns N’ Roses a Bogotá es un hecho. Luego de la confirmación de los permisos para la realización del concierto de la banda estadounidense este 7 de octubre en Vive Claro, por parte de todas las entidades distritales, esperamos a todos los fans para celebrar una noche de leyenda”, dijo la organización del evento.

Ahora, la confirmación ya es más que real con la llegada de la banda a Bogotá, pues en redes sociales se hizo viral el momento exacto en el que aterrizaron y descendieron del avión en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Así fue la llegada de los Guns N Roses al Aeropuerto de El Dorado en Bogotá 🇨🇴🎸



Mañana tendrán su show en el Vive Claro de Bogotá y el fin de semana en Medellín. pic.twitter.com/KveyXQcM1D — Migue (@Miguel_G_1_1) October 6, 2025

Las reacciones no se hicieron esperar, pues los fanáticos de Guns N’ Roses esperan con ansias vivir su show y entonar sus más grandes éxitos.