🔴 EN VIVO: Siga el minuto a minuto del concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

El esperado concierto de Guns N’ Roses en la capital colombiana ya es todo un hecho. La legendaria banda de hard rock llegó a Bogotá, más exactamente al Vive Claro, donde más de 40 mil personas entonarán los himnos ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Paradise City’ y ‘Welcome to the Jungle’. Sin duda alguna, será una noche inolvidable para los amantes del rock y de los ‘gunners’.

Aquí le contaremos el minuto a minuto de lo qué ocurre durante el show de los estadounidenses en el recinto bogotano. De esta manera, podrá estar actualizado si no pudo ir al concierto de Guns N’ Roses y no perderse de los mejores momentos de la noche.

EN VIVO: Concierto de Guns N’ Roses

Mientras los asistentes llegan a uno de los conciertos más importantes de este 2025 en Colombia en el Vive Claro, las pantallas anuncian el regreso de Megadeth al país con su gira de despedida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONCIERTOS COLOMBIA OFICIAL ® (@conciertoscolombia.oficial)

1280 Almas encendió el Vive Claro con una serie de canciones que pusieron a vibrar a la capital. Este fue uno de sus mejores momentos.

Inicia el show de 1280 almas en el Vive Claro, ya casi vemos a Guns N’ Roses pic.twitter.com/7l6Vwbs7tt — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 7, 2025

Siendo las 8:00 p.m. la legendaria banda inició su concierto en el Vive Claro con su exitoso tema ‘Welcome To The Jungle’, el cual definió su debut mundial.

Guns N Roses en Bogota!!!!

Vive Claro.

📷@ gnreternobr pic.twitter.com/ZjLfAIw17m — Yo te vi Campeón ★ 10 (@Cdaniel_Crespo) October 8, 2025