¿Guns N’ Roses lanzará un nuevo álbum? Slash confirmó el sueño de todos los fanáticos

Guns N’ Roses y Slash han vivido horas de protagonismo en Colombia. La banda de los revólver y las rosas brilló de gran manera el pasado 8 de octubre en Bogotá, y se preparan para volver a estremecer los escenarios desde Medellín.

Duff McKagan, Axl Rose, Slash han dado claras muestras de su legado en Colombia en las últimas horas. Esta banda ha enamorado a miles de fanáticos con demostraciones brillantes de rock.

Si bien la banda lleva una cantidad enorme de años de trayectoria, las novedades no dejan de llegar, e incluso, esta agrupación prepararía un nuevo álbum para todos sus fanáticos.

¿Guns N’ Roses lanzará un nuevo álbum?

Para nadie es un secreto que el regreso de Duff McKagan y Slash a Guns N’ Roses junto a Axl Rose es uno de los mejores hechos en la historia del rock en este siglo.

La banda volvió en 2016 con el ‘Not in This Lifetime… Tour’, lo que, por supuesto, enamoró a miles de fanáticos.

Sin embargo, algo que han pedido de manera incesante los fanáticos de Guns N’ Roses es un nuevo álbum de la banda. Los fans piden de manera notable nuevos sonidos.

A pesar de este pedido notorio, la banda no ha realizado un lanzamiento desde el 2008 con el ‘Chinese Democracy’.

No obstante, la agrupación estaría manteniendo planes de un nuevo disco tras bambalinas, y así lo dilucidó Slash.

El legendario guitarrista protagonizó la portada de ‘Guitar World’ junto a Richard Fortus, el ritmico de Guns N’ Roses.

Allí el artista dio una entrevista donde habló sobre los planes de los ‘Gunners’ y por supuesto, un nuevo álbum. Slash expresó que efectivamente la banda está preparando un lanzamiento.

Según el músico, existe una gran cantidad de material nuevo de la banda, por lo que solo necesitan sentarse a grabar.

“En mi experiencia, en Guns nunca se puede planificar con antelación. Cada vez que lo hemos hecho se desmorona” dijo Slash.

Aun así, el guitarrista aseguró que un nuevo disco está en camino, y que son conscientes de que tanto los fans, como el resto de los integrantes están pensando en ello.

Por el momento, Slash y el resto de la banda están enfocados en su gira mundial, con la que pasan actualmente por Colombia, pero, los fans ya pueden empezar a soñar con nuevas canciones de esta banda.