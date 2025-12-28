Marcas de televisores que dejarán de ser compatibles con Netflix desde el 2026

Netflix es sin lugar a duda una de las plataformas de streaming más usadas a nivel mundial. Desde su lanzamiento, la aplicación ha ido sumando millones de usuarios que pagan una suscripción para acceder a miles de producciones audiovisuales entre películas, series, documentales y más.

Desde que inició sus servicios, Netflix se ha preocupado por brindarle un servicio cada vez más completo a todos sus usuarios. Por eso, la popular plataforma de streaming suele actualizarse constantemente para incluir nuevas funciones y herramientas con las que busca mejorar la experiencia de sus suscriptores.

Entre las múltiples características de Netflix está su facilidad de funcionar desde diferentes dispositivos móviles y electrónicos, incluyendo celulares, tabletas, computadores y Smart TV. Sin embargo, recientemente se conoció que la aplicación dejará de funcionar en ciertos modelos de televisores.

Televisores que se quedarán sin Netflix en enero de 2026

A partir de enero de 2026, Netflix dejará de ser compatible con ciertos modelos de televisores que fueron fabricados antes del 2014. La aplicación dejará de funcionar en algunos Smart TV debido a que estos no podrán procesar de forma correcta las nuevas actualizaciones que traerá consigo la plataforma para el próximo mes.

Según se conoció, los televisores con más de diez años de antigüedad dejarán de ser compatibles con la plataforma de streaming. Las marcas de Smart TVs que podrían verse afectadas por esta medida incluyen a Panasonic, Toshiba, Sony y Samsung.

Así las cosas, algunos modelos de televisores que dejarán de ser compatibles con la plataforma de streaming desde el 2026 son:

Sony Bravia: Serie KDL (modelos de 2012 a 2014). Serie XBR (modelos antiguos de alta gama). Series específicas: W95, W85, X85, X9 y X95 .

Samsung Smart TV: Modelos fabricados entre 2010 y 2011 (muchos ya sin soporte). Modelos de las series C, D y E (lanzados antes de 2014). Equipos que utilizan las primeras versiones de la plataforma Tizen o el antiguo Smart Hub .

LG Smart TV: Modelos con webOS 1.0, 2.0 y 3.0 (fabricados antes de 2016). Televisores que aún utilizan el sistema NetCast .

Panasonic: Modelos de la serie Viera (especialmente los fabricados antes de 2014).

Otras Marcas (Hisense, Sharp, Toshiba, Vizio): Modelos con sistemas operativos propietarios antiguos (anteriores a 2015) que no permiten la actualización de la tienda de aplicaciones.



La razón detrás de la suspensión de soporte para estos dispositivos radica en su antigüedad y obsolescencia tecnológica. Al no recibir actualizaciones, estos televisores se han vuelto incompatibles con la plataforma de Netflix.

Para verificar si su dispositivo es compatible con Netflix puede ingresar a este enlace. Allí, puede ver el listado de marcas y equipos en los que la plataforma de streaming funciona a la perfección.