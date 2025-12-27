Estos son los precios de suscripción a Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max para el 2026
Con el 2026 a la vuelta de la esquina, muchos usuarios se empiezan a preguntar si los precios de las plataformas de streaming van a subir.
El consumo de contenido por internet sigue creciendo y las plataformas de streaming se mantienen como una de las principales opciones de entretenimiento para millones de personas. Series, películas, documentales y producciones originales están disponibles en cualquier momento y desde distintos dispositivos, lo que ha cambiado por completo la forma en que los usuarios acceden al contenido audiovisual.
Servicios como Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max se han consolidado como los más populares en Colombia. Cada uno ofrece catálogos amplios, estrenos frecuentes y producciones propias que buscan atraer y mantener a sus suscriptores.
Para acceder a estos contenidos, los usuarios deben pagar una tarifa mensual, cuyo valor depende del plan elegido y de los beneficios incluidos, como la calidad de imagen, la cantidad de dispositivos conectados o la posibilidad de descargar contenido.
Con la llegada de un nuevo año, es común que los usuarios se pregunten si habrá cambios en los precios. Por eso, a continuación, le presentamos las tarifas vigentes de estas plataformas, actualizadas a diciembre de 2025 y que aplicarán para inicios del 2026.
Netflix
La plataforma ofrece tres planes mensuales, según las necesidades de cada usuario:
Disney+
Este servicio combina contenido familiar, producciones originales y deportes en vivo:
Prime Video
Amazon mantiene un solo plan para sus usuarios:
HBO Max
La plataforma cuenta con tres opciones de suscripción:
De esta manera, los usuarios pueden comparar precios y beneficios para elegir la plataforma que mejor se adapte a su presupuesto y a sus hábitos de consumo durante el 2026.
