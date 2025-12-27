Estos son los precios de suscripción a Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max para el 2026

El consumo de contenido por internet sigue creciendo y las plataformas de streaming se mantienen como una de las principales opciones de entretenimiento para millones de personas. Series, películas, documentales y producciones originales están disponibles en cualquier momento y desde distintos dispositivos, lo que ha cambiado por completo la forma en que los usuarios acceden al contenido audiovisual.

Servicios como Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max se han consolidado como los más populares en Colombia. Cada uno ofrece catálogos amplios, estrenos frecuentes y producciones propias que buscan atraer y mantener a sus suscriptores.

Le puede interesar:Series de anime que llegarán a Netflix en el 2026; Pokémon Horizons en la lista

Para acceder a estos contenidos, los usuarios deben pagar una tarifa mensual, cuyo valor depende del plan elegido y de los beneficios incluidos, como la calidad de imagen, la cantidad de dispositivos conectados o la posibilidad de descargar contenido.

Precios de las plataformas de streaming para 2026

Con la llegada de un nuevo año, es común que los usuarios se pregunten si habrá cambios en los precios. Por eso, a continuación, le presentamos las tarifas vigentes de estas plataformas, actualizadas a diciembre de 2025 y que aplicarán para inicios del 2026.

Netflix

La plataforma ofrece tres planes mensuales, según las necesidades de cada usuario:

Plan Básico: $18.900, permite ver contenido en un solo dispositivo y en calidad HD.

$18.900, permite ver contenido en un solo dispositivo y en calidad HD. Plan Estándar: $29.900, habilita dos dispositivos al mismo tiempo, calidad Full HD y opción de agregar un miembro extra.

$29.900, habilita dos dispositivos al mismo tiempo, calidad Full HD y opción de agregar un miembro extra. Plan Premium: $44.900, permite hasta cuatro dispositivos simultáneos, calidad 4K, audio mejorado y la posibilidad de agregar dos miembros adicionales.

Disney+

Este servicio combina contenido familiar, producciones originales y deportes en vivo:

Plan estándar con anuncios: $24.900, con acceso al catálogo principal y publicidad incluida.

$24.900, con acceso al catálogo principal y publicidad incluida. Plan Estándar: $36.900, sin anuncios, con dos dispositivos simultáneos y acceso a canales seleccionados de ESPN.

$36.900, sin anuncios, con dos dispositivos simultáneos y acceso a canales seleccionados de ESPN. Plan Premium: $49.900, incluye todos los canales de ESPN, mayor calidad de imagen y hasta cuatro dispositivos conectados al mismo tiempo.

Prime Video

Amazon mantiene un solo plan para sus usuarios:

Plan único: $24.900 mensuales, con acceso a producciones originales y a un amplio catálogo de películas y series.

HBO Max

La plataforma cuenta con tres opciones de suscripción:

Plan Básico con anuncios: $22.900, con dos dispositivos y calidad Full HD.

$22.900, con dos dispositivos y calidad Full HD. Plan Estándar: $29.900, sin anuncios, con descargas y reproducción en dos dispositivos.

$29.900, sin anuncios, con descargas y reproducción en dos dispositivos. Plan Platino: $40.900, permite cuatro dispositivos simultáneos, calidad 4K y mayor capacidad de descargas.

De esta manera, los usuarios pueden comparar precios y beneficios para elegir la plataforma que mejor se adapte a su presupuesto y a sus hábitos de consumo durante el 2026.