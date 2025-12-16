¿Nacional se queda sin Libertadores 2026? Así quedó reclasificación BetPlay tras goleada del Junior

Falta solo un partido para conocer quién será el gran ganador de la Liga BetPlay 2025-2, por lo que hay gran expectativa para saber cuál será el campeón que va a sumar una estrella a su escudo, pero no solo eso, sino que dará a conocer el listado oficial de reclasificación. Incluso, hay muchos equipos esperando el resultado final, con el fin de saber cuáles son los torneos internacionales a los que podrán asistir durante el 2026.

En los últimos días, se presentó el primer partido entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, por lo que cientos de personas empezaron a hablar del torneo de la Copa Libertadores. Pues, en el caso de Atlético Nacional, dependen del resultado de esta final para saber si podrán o no ir a este torneo.

¿Cómo quedó la tabla de clasificación tras el final de la Liga BetPlay 2025-2?

El estadio Metropolitano hizo historia, pues en los últimos días no solo hicieron una de las mejores bienvenidas a su equipo tiburón tras clasificar a la final, sino que golearon con tres goles al Deportes Tolima. Por eso, después de todo esto se pudo conocer cómo quedó la tabla de reclasificación, en donde se van a conocer cuáles son los equipos clasificados hasta ahora.

Es importante mencionar que, el caso de la Copa Libertadores, solo clasifican los dos mejores equipos del 2025, es decir los campeones del primer y segundo semestre. Pero dan dos ocupos adicionales a aquellos equipos que se clasifiquen en el mejor tercer y cuarto lugar, quienes llegan a la fase previa del torneo.

Tolima 96 puntos Medellín 92 puntos Nacional 88 puntos Junior 87 puntos Santa Fe 87 puntos (Clasificado por ser campeón) América 85 puntos Bucaramanga 75 puntos Millonarios 73 puntos Once Caldas 73 puntos Alcanza 58 puntos

Lo que quiere decir que por ahora solo se han clasificado Santa Fe, Tolima e Independiente Medellín; en el caso de que Junior se corone como el campeón de la Liga BetPlay 2025-2, ellos serían los que pasan a Libertadores, dejando por fuera a Nacional. Por lo que todo depende de los resultados que se den HOY tras la gran final en el Estadio Murillo Toro.