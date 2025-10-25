Independiente Santa Fe vs Millonarios: hora y dónde ver el ‘clásico’ en la Liga BetPlay 2025-II

Independiente Santa Fe y Millonarios protagonizan un nuevo capítulo de la máxima rivalidad del fútbol capitalino en Colombia. El ‘albirrojo’ y el ‘embajador’ volverán a chocar desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este choque será clave para las aspiraciones de ambos equipos, especialmente con un Millonarios que buscará complicar la clasificación de su acérrimo rival.

Para que no se pierda los detalles de este encuentro, incluida la hora y dónde ver las incidencias de este clásico. Cabe recordar que el clásico capitalino anterior acabó con marcador de 0-0.

Así va la Liga BetPlay 2025-II

Este semestre del 2025-II ha dejado un sinfín de emociones para los amantes del balompié colombiano. Equipos como Millonarios ha vivido una actualidad complicada, lo que ha dejado su posición en la tabla con un panorama complejo.

Antes del comienzo de la fecha de clásicos en Colombia, la cual tendrá lugar durante este fin de semana, la tabla marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Bucaramanga – 31 puntos

2- Independiente Medellín – 31 puntos

3- Junior de Barranquilla – 31 puntos

4- Atlético Nacional – 28 puntos

5- Fortaleza – 28 puntos

6- Deportes Tolima – 26 puntos

7- Llaneros – 25 puntos

8- Independiente Santa Fe – 22 puntos

9- Rionegro Águilas – 21 puntos

10- América de Cali – 20 puntos

11- Alianza – 20 puntos

12- Deportivo Cali – 20 puntos

13- Once Caldas – 19 puntos

14- Deportivo Pereira – 18 puntos

15- Millonarios – 18 puntos

16- Unión Magdalena – 18 puntos

17- Envigado – 16 puntos

18- Deportivo Pasto – 13 puntos

19- Boyacá Chicó – 13 puntos

20 – La Equidad – 11 puntos

Millonarios por su parte llega a este encuentro luego de empatar ante Atlético Bucaramanga, mientras que Independiente Santa Fe buscará salir a ganar tras igualar a 1 frente a Independiente Medellín.

En caso de que el ‘embajador’ caiga en este clásico puede llegar a sellar su eliminación en este torneo. Mientras que si Santa Fe cae vs Millonarios estará en gran riesgo de salir de los primeros 8 clasificados.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido Independiente Santa Fe vs Millonarios

Este choque que corresponde a la jornada 17, tendrá inicio este 25 de octubre, a partir de las 6:20 p.m.

Si desea ver este choque, puede ver la transmisión oficial a través de las señales oficiales de WinSports+.