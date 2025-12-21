Estos son los celulares que se van a quedar sin WhatsApp en el 2026; tome nota

conocer cuáles son esos dispositivos que desafortunadamente se van a quedar sin WhatsApp durante el 2026, por lo que tendría que implementar nuevas medidas para usar la app de mensajería. Esto se debe a que ya esta aplicación va a necesitar un poco más de espacio de memoria y rendimiento para funcionar.

Por eso, algunos dispositivos móviles que para muchos ya son considerados “viejos” no podrán seguir usando la aplicación. Esto aplica tanto para dispositivos Android como iOS, que actualmente no tienen la suficiente capacidad para que la app pueda desarrollarse como normalmente lo hacía.

Celulares Android y iOS que se quedarán sin WhatsApp en el 2026

En el caso de que usted tenga un dispositivo móvil tipo iPhone, en estos modelos va a dejar de funcionar en los próximos días.

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Además, si tiene uno que sea una versión anterior a estos, tampoco va a poder seguir usando la aplicación de mensajería, teniendo en cuenta que las características de estos celulares no cuentan con la capacidad suficiente para funcionar normalmente.

Para los dispositivos Android, los que van a dejar de funcionar serán todos aquellos que tengan un sistema operativo que sea 5.0 o menor que este. Entre ellos hay celulares de todas las marcas, pero estos solo son algunos de los más usados.

Todos los Samsung Galaxy desde el S4 o anteriores a estos

Samsung Galaxy Ace 4

LG Optimus L3 o posteriores

Huawei Ascend Mate o posteriores

Otro tipo de dispositivos móviles que tengan fecha de lanzamiento del 2014 o posterior a esta fecha, que tengan las primeras versiones de Android, que ya no soportan la aplicación de mensajería instantánea.

En caso de que usted ya tenga instalada la aplicación en su dispositivo móvil, no quiere decir que la app no vaya a funcionar, sino que no va a poder actualizarla, ni reinstalarla en caso de que presente fallas. Además, no va a poder tener las nuevas funciones de la aplicación y, con el paso de las semanas, puede que pierda el acceso a los chats o información guardada en la app.