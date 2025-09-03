Estos fueron los 8 carros más vendidos en Colombia en agosto: Toyota lidera la lista

En Colombia, el mercado de carros nuevos mantiene un nivel positivo en 2025. Cada vez más personas optan por adquirir un carro propio, ya sea por las necesidades propias del transporte, por comodidad o como un logro personal.

De acuerdo con cifras recientes, agosto se consolidó como el segundo mejor mes del año en ventas, con 21.285 unidades registradas. Esto representa un aumento del 29% en comparación con el mismo mes de 2024. En el acumulado anual, ya se han vendido 150.163 vehículos, lo que significa un crecimiento del 27,1% frente al mismo periodo del año anterior.

Además, los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos también muestran avances importantes. Por un lado, los eléctricos crecieron un 148% y, por el otro, los híbridos un 66% frente a agosto de 2024, lo que refleja el interés creciente por opciones de movilidad más sostenibles.

Los 8 carros más vendidos en agosto de 2025

Aunque Renault y Mazda venían encabezando el ranking en meses anteriores, en agosto Toyota tomó la delantera. Según datos de la revista Motor, estos fueron los modelos más vendidos en el país durante el octavo mes del año:

Toyota Corolla Cross – 955 unidades Mazda CX-30 – 851 unidades Kia K3 – 843 unidades Mazda 2 – 657 unidades Chevrolet Onix – 628 unidades Renault Duster – 607 unidades Foton BJ – 485 unidades Kia Picanto – 449 unidades

La sorpresa del mes fue el Toyota Corolla Cross, que logró superar a los modelos más fuertes de Mazda y Renault en ventas. El Mazda CX-30 y el Kia K3 completaron el podio con cifras muy cercanas entre sí.

En cuanto a marcas, Toyota, Renault y Kia se ubicaron en los tres primeros lugares de ventas en agosto, con una diferencia reducida de unidades entre ellas. Sin embargo, el panorama cambia al mirar el acumulado anual: Kia se mantiene como la marca más vendida en el país, seguida muy de cerca por Renault, mientras que Toyota ocupa la tercera casilla.