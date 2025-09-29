Millonarios se aleja de la clasificación: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras ‘superclásico’

La fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025 dejó emociones fuertes y cambios en la parte alta de la tabla. El partido más esperado fue el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Allí, el conjunto verde se impuso 2-0 con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano, resultado que significó mucho más que tres puntos.

Nacional logró cortar una racha de ocho años sin vencer a Millonarios como local, un registro que pesaba en la hinchada y en el historial reciente de este clásico. Con el triunfo, el equipo antioqueño llegó a 23 unidades y quedó a un solo dos puntos del líder. Para Millonarios la situación es diferente, pues ocupa la casilla 15 con 14 puntos, cada vez más lejos de los puestos de clasificación a los cuadrangulares.

En Barranquilla también hubo noticias importantes. Junior volvió al triunfo después de cuatro fechas sin victorias y lo hizo superando 2-0 al Deportivo Pasto. Con este resultado, el cuadro costeño llegó a 25 puntos y se quedó con el primer lugar de la Liga.

Detrás aparecen Bucaramanga, Medellín y Fortaleza con 24 unidades cada uno. El DIM, dirigido por Alfredo Arias, consiguió una valiosa remontada en Ibagué al vencer 2-3 al Tolima, mientras que Fortaleza dio otro paso histórico al derrotar 2-1 al Bucaramanga y mantenerse en la pelea por la punta.

Tabla posiciones de la Liga BetPlay

Con una nueva fecha disputada, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II continúa presentando movimientos importantes. Mientras unos equipos lograron tener puntos a su favor, otros se quedaron sin la oportunidad de sumar.

La derrota de Millonarios en el Atanasio Girardot lo dejó sin la posibilidad de ganar puntos. Por lo cual, el equipo Embajador sigue bajando posiciones en la tabla y se aleja cada vez más de la clasificación a los cuadrangulares.