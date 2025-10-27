Así reaccionó Emily Armstrong al recibir un peluche de Aurelio Cheveroni en Bogotá

Bogotá volvió a sentir la fuerza de Linkin Park este sábado 25 de octubre, cuando la banda estadounidense, liderada por Emily Armstrong y Mike Shinoda, se presentó en el escenario Vive Claro como parte de su gira From Zero World Tour.

Miles de fanáticos se reunieron para cantar los temas que marcaron a una generación, en una noche que combinó nostalgia, energía y un profundo agradecimiento entre el grupo y el público colombiano.

La banda abrió con “Somewhere I Belong”, desatando una ola de emoción que se mantuvo durante toda la noche. Canciones como Points of Authority, The Catalyst y Burn It Down fueron parte del repertorio que hizo vibrar a todos los fans de Linkin Park.

El grupo agradeció en varias ocasiones el cariño del público. Uno de los momentos más celebrados fue cuando uno de los integrantes apareció con un poncho colombiano, gesto que fue recibido con una ovación masiva.

Emily Armstrong recibió un peluche de Aurelio Cheveroni

En medio del show, se vivió una escena especial que rápidamente se volvió uno de los momentos más virales en redes sociales. Mientras saludaba al público en la parte frontal del escenario, Emily Armstrong, vocalista de Linkin Park, recibió de las manos de un fan un pequeño peluche de Aurelio Cheveroni, el famoso personaje del programa infantil colombiano ‘Club 10’.

La cantante se agachó para tomar el regalo y lo levantó sonriendo, provocando risas y aplausos entre los asistentes. Aunque es probable que no supiera quién era el personaje, el gesto fue recibido con cariño tanto por la artista como por el público, que celebró la espontaneidad del momento.

LE DIERON UN PELUCHE DE AURELIO CHEVERONI A EMILY EN EL CONCIERTO! pic.twitter.com/rhjiB4IAUN — Shell Bandit (@ShellWinger) October 26, 2025

El concierto cerró cerca de las 11 de la noche con himnos como In the End y Faint, dejando a los fanáticos con la sensación de haber vivido algo más que un concierto: un reencuentro lleno de energía, gratitud y emoción entre Linkin Park y su público colombiano.