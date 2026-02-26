Tres canciones que marcaron los álbumes más importantes de rock; Papercut de Linkin Park en la lista

El rock viene cobrando gran protagonismo con el paso de los años, así que en momentos importantes de la historia del mundo, algunas canciones del género cobraron gran protagonismo, al ser escuchadas en varios contextos sociales y políticos. Por eso, en esta oportunidad, le presentamos cuáles son esos tres sencillos que marcaron los álbumes de rock más importantes en la industria de la música.

Según dio a conocer el medio internacional ‘Futuro’ de Chile, hubo un momento en donde la primera canción de cada álbum de rock cobraba un gran protagonismo. De hecho, hay quienes dicen que, pese a que los otros sencillos no fueran tan buenos, el hecho de haber lanzado esa primera canción salvaba todo el disco de ser un fracaso.

Seguir leyendo: VIDEO: Así fue el primer concierto de AC/DC en Brasil; fan reveló detalles inéditos en ‘El Gallo’

Tres canciones que marcaron los álbumes más importantes del rock

Holy Wars… The Punishment Due – Megadeth: Este sencillo fue el disco principal del álbum Rust in Peace, que se lanzó en 1990; para muchos es una de las mejores canciones de la banda de thrash metal, en donde resaltan el sonido fuerte, rápido y un riff que, sin duda, logró ser el gran protagonista. Fue un himno en ese momento, en donde muchos querían escuchar algo que fuera una crítica directa a todo lo que pasaba en la sociedad.

Además, la banda toca algunos temas relacionados con la guerra que se presentó en Medio Oriente y el papel que tomó la iglesia en ese momento, donde se presenciaba mucho fanatismo por parte de algunos cristianos.

American Idiot – Green Day: Hace parte del álbum que lleva el mismo nombre, American Idiot del 2004, y fue una de las canciones que más se escucharon en ese momento. Fue una crítica a la guerra social y política, en donde Billie Joe Armstrong hace un sonido con la guitarra fuerte, como una señal para “despertar” la sociedad y ver todo lo que estaba pasando.

El tema ya tiene más de 20 años y se sigue posicionando como uno de los más escuchados, en especial en la actualidad, cuando hay tantas críticas respecto a lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes y las guerras en Medio Oriente.

Papercut – Linkin Park: La canción hace parte del álbum Hybrid Theory de 1999; allí se mezclaba un poco un sonido de metal con electrónica y una letra que, sin duda, mostraba algo diferente en cuanto a lo que se había visto de la banda.

En poco tiempo se convirtió en el disco debut más vendido en la historia del género, así que cientos de personas se sintieron identificadas con esta letra y aún es una de las más populares de la banda.