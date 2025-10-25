Rockactividad

10 himnos del rock que lo harán amar este género; Linkin Park en el listado

Si usted aún no es seguidor del rock y de su música, solo bastará con escuchar estas canciones para que se convierta en uno de sus géneros favoritos.

Indira Córdoba

El rock es más que un género musical, es una expresión de rebeldía, pasión y creatividad que ha trascendido décadas y generaciones. Desde sus inicios en los años 50, ha evolucionado en diversas vertientes, fusionando estilos y atrayendo a millones de seguidores en todo el mundo.

Sus potentes riffs de guitarra, baterías enérgicas y letras profundas han convertido al rock en uno de los géneros más influyentes de la historia de la música.

A pesar de su popularidad, muchas personas no se sienten atraídas por el rock debido a sus ritmos intensos o su imagen a veces contestataria. Sin embargo, existen canciones dentro de este género que pueden ser la puerta de entrada perfecta para aquellos que aún no lo han explorado. A continuación, presentamos una selección de 10 canciones que pueden hacer que cualquiera se enamore del rock.

Las 10 mejores canciones para volverse fan del rock

  1. Yellow – Coldplay: Una balada alternativa con una melodía envolvente que ha conquistado a millones de oyentes en el mundo.
  2. Toxicity – System of a Down: Con su mezcla de metal alternativo y críticas sociales, esta canción es un referente del rock moderno.
  3. Complicated – Avril Lavigne: Un himno del pop-punk que marcó a una generación con su energía juvenil y su mensaje directo.
  4. Times Like These – Foo Fighters: Una canción que transmite optimismo y esperanza con un sonido rockero característico.
  5. Somewhere I Belong – Linkin Park: Con una combinación perfecta de rock y elementos electrónicos, es una canción icónica del nu-metal.
  6. Welcome to the Black Parade – My Chemical Romance: Un himno emo-rock que se convirtió en un clásico instantáneo gracias a su poderosa letra y composición.
  7. Stressed Out – Twenty One Pilots: Una canción que fusiona rock alternativo y hip-hop, perfecta para los que buscan algo diferente dentro del género.
  8. Radioactive – Imagine Dragons: Su estilo moderno y pegajoso la hace una de las canciones más accesibles para nuevos oyentes del rock.
  9. This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race – Fall Out Boy: Con su energía y estribillo pegajoso, es una excelente introducción a este género.
  10. Wake Me Up When September Ends – Green Day: Una balada emotiva y poderosa que ha tocado el corazón de muchos con su mensaje profundo.

