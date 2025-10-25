10 himnos del rock que lo harán amar este género; Linkin Park en el listado

El rock es más que un género musical, es una expresión de rebeldía, pasión y creatividad que ha trascendido décadas y generaciones. Desde sus inicios en los años 50, ha evolucionado en diversas vertientes, fusionando estilos y atrayendo a millones de seguidores en todo el mundo.

Sus potentes riffs de guitarra, baterías enérgicas y letras profundas han convertido al rock en uno de los géneros más influyentes de la historia de la música.

A pesar de su popularidad, muchas personas no se sienten atraídas por el rock debido a sus ritmos intensos o su imagen a veces contestataria. Sin embargo, existen canciones dentro de este género que pueden ser la puerta de entrada perfecta para aquellos que aún no lo han explorado. A continuación, presentamos una selección de 10 canciones que pueden hacer que cualquiera se enamore del rock.

Las 10 mejores canciones para volverse fan del rock

Si usted aún no es seguidor del rock y de su música, solo bastará con escuchar estas canciones para que se convierta en uno de sus géneros favoritos.

