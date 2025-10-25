10 himnos del rock que lo harán amar este género; Linkin Park en el listado
Si usted aún no es seguidor del rock y de su música, solo bastará con escuchar estas canciones para que se convierta en uno de sus géneros favoritos.
Si usted aún no es seguidor del rock y de su música, solo bastará con escuchar estas canciones para que se convierta en uno de sus géneros favoritos.
El rock es más que un género musical, es una expresión de rebeldía, pasión y creatividad que ha trascendido décadas y generaciones. Desde sus inicios en los años 50, ha evolucionado en diversas vertientes, fusionando estilos y atrayendo a millones de seguidores en todo el mundo.
Sus potentes riffs de guitarra, baterías enérgicas y letras profundas han convertido al rock en uno de los géneros más influyentes de la historia de la música.
Le puede interesar: Este es el concierto más corto en la historia del rock: duró apenas segundos
A pesar de su popularidad, muchas personas no se sienten atraídas por el rock debido a sus ritmos intensos o su imagen a veces contestataria. Sin embargo, existen canciones dentro de este género que pueden ser la puerta de entrada perfecta para aquellos que aún no lo han explorado. A continuación, presentamos una selección de 10 canciones que pueden hacer que cualquiera se enamore del rock.
Si usted aún no es seguidor del rock y de su música, solo bastará con escuchar estas canciones para que se convierta en uno de sus géneros favoritos.
Mire también: Las mejores canciones de rock de los últimos 25 años: Metallica y Foo Fighters en la lista
MÁS SOBRE: