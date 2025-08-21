Este es el anime imperdible que está en Netflix y que ganó premio a mejor película del año

El anime ha ganado un gran terreno de popularidad en Netflix. Este estilo de producción ha encantado a muchos, no solo con series, sino también con películas brillantes que han quedado para el recuerdo de los fans.

Mes tras mes nuevos animes ganan notable popularidad para los fanáticos a nivel mundial, por lo que cada vez más plataformas de streaming aumentan su catálogo con shows de esta índole.

De hecho, Netflix estrenó hace poco un anime muy esperado, y que incluso ganó premio a la mejor película del año en su momento.

El ansiado anime que cumplirá 1 año en Netflix

Para nadie es un secreto que los anime ha presentado varias series y películas de gran popularidad en el último tiempo. Muchas de ellas han gozado de notable popularidad en Netflix, redes sociales o más plataformas de streaming.

Series de la talla de Naruto o Demon Slayer forman parte actualmente del catálogo de Netflix, y han gozado de un éxito notable en Asia, y el resto del mundo.

Esto ha hecho que desde esta plataforma de streaming hayan realizado varios movimientos recientes que aumenten el grueso de este estilo en su catálogo.

Muestra de ello es la llegada desde hace pocos meses de una reconocida película de anime que cumplirá 1 año presente en Netflix, como lo es ‘The First Slam Dunk’.

Este anime ha destacado desde su lanzamiento en 2022, e incluso está inspirada en una producción antigua, como lo es ‘Slam Dunk’, un anime de 1990, que forma parte importante de la historia de este tipo de ‘films’.

Dicha producción es una de las más destacadas en el ámbito del anime deportivo, y trata sobre un equipo de baloncesto, los cuales desafían a varios equipos en esta película.

‘The First Slam Dunk’ logró obtener millones de dólares en su recaudación, y obtuvo el premio a ‘Mejor película de animación’ por parte de la Academia Japonesa en 2023.

Indudablemente, esta es una de las producciones más queridas por parte de los amantes tradicionales del anime, por lo que su llegada a Netflix emocionó de gran manera.

Esta película cumplirá 1 año en el catálogo de esta plataforma el próximo 25 de agosto, en lo que será un estreno interesante para los amantes del anime.