Ánimes BL que se pueden ver GRATIS en Crunchyroll en 2025: ¡No se los pierda!
Durante mucho tiempo, el yaoi —más popularmente conocido como Boys’ Love o BL— fue un rincón de culto dentro del manga y el anime, dirigido a un público específico que buscaba explorar historias románticas entre hombres.
Sin embargo, en la última década, este género ha experimentado una expansión notable, tanto en visibilidad como en diversidad narrativa. El servicio de streaming Crunchyroll ya cuenta con múltiples títulos BL en sus catálogos.
Entre los estrenos recientes más comentados se encuentra Twilight Out of Focus, un drama romántico que cautivó a la audiencia en el verano de 2024. Esta historia sigue a Mao Tsuchiya y Otomo Hisashi, quienes, al comenzar como simples compañeros de cuarto, terminan descubriendo una atracción mutua que transforma su convivencia diaria. Este título es un ejemplo brillante del nuevo rumbo del BL, con historias que priorizan el consentimiento, la autenticidad emocional y las relaciones saludables.
Free!, el popular anime deportivo, ha sido durante años interpretado como una obra de fuerte subtexto BL, al igual que Sk8 the Infinity, donde la amistad entre Reki y Langa rebasa los límites de lo platónico.
Otro título a destacar es No. 6, una distopía de ciencia ficción protagonizada por Shion y Nezumi. La historia entre estos dos jóvenes, provenientes de mundos radicalmente distintos, se construye desde el respeto mutuo y la empatía, lo que ha llevado a que muchos fans lo consideren una joya queer dentro del anime.
Desde China llega El Maestro del Diabolismo (Mo Dao Zu Shi), una obra que ha contribuido a cambiar la percepción global del BL. Esta producción donghua destaca por su desarrollo emocional profundo y una relación central tratada con sutileza, ganándose un lugar en el corazón del público internacional.
Otras series, aunque más discretas, también merecen reconocimiento. Este Chico es un Mago Profesional, con apenas cuatro episodios de siete minutos, ofrece una historia condensada pero emotiva entre un joven mago del Departamento de Magia y un curioso admirador. Por su parte, Gakuen Heaven, estrenada en 2006, representa el lado más clásico del género: un estudiante común que llega a una escuela de élite solo para chicos y se convierte en el centro de atención romántica.
Spiritpact es otro ejemplo de BL sobrenatural que ha ganado seguidores por su dinámica entre el exorcista Tanmoku Ki y el espíritu You Keika. Aunque muchas veces se presenta sin etiqueta explícita BL, el vínculo entre los protagonistas es innegablemente romántico.
Y si hablamos de dinámicas familiares con tintes BL, Buddy Daddies se posiciona como uno de los títulos más entrañables. En esta historia, dos asesinos profesionales se ven obligados a cuidar a una niña pequeña tras una misión fallida. Con una vibra similar a Spy x Family, la química entre los personajes principales ha despertado todo tipo de interpretaciones en el fandom.
Por último, Sarazanmai es una joya visual y narrativa que, sin ser un BL propiamente dicho, profundiza en los lazos emocionales y los secretos de sus protagonistas adolescentes. La transformación en kappas y la necesidad de compartir sus verdades más íntimas lo convierten en un retrato poderoso del deseo, el amor y la conexión humana.
