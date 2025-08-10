‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ lanza último tráiler a semanas de lanzamiento del ‘Arco del Castillo Infinito’

‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ es uno de los mejores animes del momento. Esta producción protagonizada por Tanjiro ha enamorado a miles de fanáticos alrededor de todo el mundo con gran emoción.

Particularmente, este anime prepara grandes emociones para este año, en lo que será el lanzamiento de una nueva película.

En dicho ‘film’ se mostrará el arco del Castillo Infinito, y de hecho, recientemente este anime presentó su último tráiler a solo semanas del lanzamiento de esta película.

El último tráiler de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Arco del Castillo Infinito’

El 2025 se prepara para ser uno de los años más movidos, no solo en la industria del anime, sino también para los amantes de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’.

Si bien este año está cerca de su recta final, aun falta uno de los eventos más esperados por los amantes del anime, como lo es la llegada de la película del Arco Infinito.

Esta producción promete la llegada de este anime a la gran pantalla, y también grandes emociones en uno de los arcos finales de esta producción.

Para manejar esta expectativa, ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ lanzó un último tráiler a solo semanas del lanzamiento oficial de esta película.

En dicho adelanto se pudieron ver nuevos detalles de esta producción, pero, sobre todo, brilló la aparición de Azaka, uno de los personajes más esperados.

Aunque este tráiler dura solo 30 segundos, ha sido más que suficiente para que los fanáticos se muestren claramente emocionados, y ansiosos por ver un ‘film’ que promete un emocionante desarrollo.

¿Cuándo se estrenará la película?

La emoción por este ‘film’ ha sido tal, que incluso la emoción por esta película ha empezado a notarse desde el 2024.

Por varios meses, los fans han estado atentos a cualquier tipo de muestra de esta película, pero la espera está cerca de acabar.

La salida de esta película está pautada para presentarse el 11 de septiembre de este mismo año, en lo que se espera sea un gran lanzamiento en Latinoamérica.

Colombia, México, Brasil, Chile, Bolivia o Venezuela son solo algunos de los países en los que se espera la llegada de este ‘film’ por todo lo alto, en un gran evento para los amantes del anime.