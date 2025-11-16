4 plataformas para alquilar películas y verlas en casa: Hay desde $6.900 pesos

En los últimos años, las plataformas de streaming se han consolidado como la principal forma de disfrutar de películas desde casa. La comodidad de acceder a miles de títulos desde el televisor, computador o celular ha cambiado por completo los hábitos de consumo, desplazando en gran medida a los formatos físicos y a la televisión tradicional.

Actualmente, servicios como Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video dominan el mercado con catálogos que incluyen desde series originales hasta estrenos exclusivos. Estas plataformas son las más usadas a la hora de consumir contenido audiovisual como películas, series y documentales.

Le puede interesar: La mejor serie de acción para maratonear el fin de semana, según la IA

Sin embargo, el funcionamiento de estas plataformas se basa en un modelo de suscripción mensual, lo que implica un pago constante para acceder al contenido completo. Aunque para muchos esta modalidad es conveniente, no todos los usuarios desean comprometerse con varias suscripciones o asumir un costo fijo cada mes.

Hay quienes simplemente quieren ver una película en específico, un estreno reciente o un título puntual que no está disponible en su plataforma habitual.

Plataformas para alquilar películas

Pensando en este tipo de consumidores, existen opciones de alquiler digital, un formato cada vez más popular que permite pagar solo por la película que se desea ver, sin cuotas adicionales ni permanencias.

Estos servicios ofrecen cintas de catálogo, lanzamientos recientes e incluso estrenos premium, con la posibilidad de visualizar el contenido durante 24 a 48 horas una vez iniciada la reproducción.

Mire también: ‘One Piece’ cambia de protagonista en nuevo anime que no incluirá a Luffy ¿Cuál es?

Google Play Películas / YouTube Movies

Precios: Desde $9.900 COP (catálogo) hasta $25.000 COP (estrenos).

Desde (catálogo) hasta (estrenos). Ventajas: Permite comparar precios entre títulos y alquilar fácilmente usando tu cuenta de Google.

Permite comparar precios entre títulos y alquilar fácilmente usando tu cuenta de Google. Tiempo de alquiler: Entre 24 y 48 horas después de iniciar la reproducción.

Apple TV (Tienda iTunes)

Precios: Entre $12.900 COP (rentar) y $54.900 COP (comprar).

Entre (rentar) y (comprar). Ventajas: Ofrece alta calidad de imagen, incluyendo 4K , y un destacado catálogo de preventa.

Ofrece alta calidad de imagen, incluyendo , y un destacado catálogo de preventa. Tiempo de alquiler: Usualmente 48 horas para ver una vez iniciado el alquiler.

Amazon Prime Video – Sección Tienda

Precios: Desde $9.900 COP en ofertas hasta $25.900 COP en estrenos.

Desde en ofertas hasta en estrenos. Ventajas: Funciona de manera independiente a la suscripción Prime, por lo que no es necesario ser miembro para alquilar.

Funciona de manera independiente a la suscripción Prime, por lo que no es necesario ser miembro para alquilar. Tiempo de alquiler: Entre 24 y 48 horas, dependiendo del título.

Claro Video – Sección Alquiler