4 plataformas para alquilar películas y verlas en casa: Hay desde $6.900 pesos
Esta alternativa es perfecta para aquellos que no desean pagar una suscripción mensual en las diferentes plataformas de streaming.
En los últimos años, las plataformas de streaming se han consolidado como la principal forma de disfrutar de películas desde casa. La comodidad de acceder a miles de títulos desde el televisor, computador o celular ha cambiado por completo los hábitos de consumo, desplazando en gran medida a los formatos físicos y a la televisión tradicional.
Actualmente, servicios como Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video dominan el mercado con catálogos que incluyen desde series originales hasta estrenos exclusivos. Estas plataformas son las más usadas a la hora de consumir contenido audiovisual como películas, series y documentales.
Sin embargo, el funcionamiento de estas plataformas se basa en un modelo de suscripción mensual, lo que implica un pago constante para acceder al contenido completo. Aunque para muchos esta modalidad es conveniente, no todos los usuarios desean comprometerse con varias suscripciones o asumir un costo fijo cada mes.
Hay quienes simplemente quieren ver una película en específico, un estreno reciente o un título puntual que no está disponible en su plataforma habitual.
Pensando en este tipo de consumidores, existen opciones de alquiler digital, un formato cada vez más popular que permite pagar solo por la película que se desea ver, sin cuotas adicionales ni permanencias.
Estos servicios ofrecen cintas de catálogo, lanzamientos recientes e incluso estrenos premium, con la posibilidad de visualizar el contenido durante 24 a 48 horas una vez iniciada la reproducción.
