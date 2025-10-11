Esta es la mejor canción de rock del siglo XXI, según expertos: tiene más de 200 millones de reproducciones

El rock es uno de los géneros más brillantes y resaltantes de la historia de la música. Este estilo se ha ganado el amor de sus fanáticos, quienes lo ven como un estilo de vida que ha cambiado el mundo, gracias a ritmos estridentes y letras notables.

Grandes bandas y artistas han llegado a dejar huella en este estilo, a partir de éxitos imborrables, los cuales se han ganado un puesto en lo más alto de la industria sonora.

Muchas de estas canciones han llegado a marcar época, e incluso son considerados sonidos característicos de cierta etapa de la humanidad.

De hecho, recientemente expertos lanzaron una lista con las mejores canciones del siglo XXI. Aquí les hablaremos sobre la que fue coronada como la más brillante del rock.

¿Cuál es la mejor canción del rock en el siglo XXI?

Si bien muchos expertos coinciden en que el gran apogeo del rock tuvo lugar en el siglo XX, por supuesto que, en la actualidad se siguen produciendo himnos de este género.

Bandas contemporáneas mantienen brillando a este estilo potente. Justo así también lo lograron al inicio de este legendario siglo lleno de música.

Canciones como ‘Seven Nation Army’ o ‘Bring Me To Life’ son muestra de ello, pero, según expertos hay un éxito que las supera como la mejor del rock en este siglo.

Hace muy pocos días, la revista especializada Rolling Stone, lanzó una lista con las 250 mejores canciones del siglo XXI. Éxitos de todos los géneros brillaron en el listado, pero el rock consiguió el puesto 2, gracias a una canción inolvidable.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Maps’ de Yeah Yeah Yeahs. Este éxito fue lanzado en el 2003 y su estilo alternativo e indie destaca de manera puntual.

Según los expertos de Rolling Stone, este éxito destaca por su letra, y por ser una canción sentimental, sin barreras dentro de este estilo.

Esta canción se ha mantenido vigente por años, incluso con ‘trends’ en TikTok. Actualmente, en Spotify acumula más de 200 millones de reproducciones, según cifras de Kworb.

Sin embargo, el legado de esta canción va más allá de lo digital, al resaltar el legado de una banda que supo tener una energía punk, pero también matices de sonidos puros y amplios que le ganaron un puesto entre las mejores canciones de este siglo.