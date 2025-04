Amy Lee de Evanescence habló sobre el videojuego que le cambió la vida: ¿lo ha jugado?

Evanescence y Amy Lee fueron dos de los nombres más brillantes para el rock a inicios de los 2000. Esta banda llegó a causa una gran cantidad de fanatismo alrededor del mundo, gracias a sus éxitos inolvidables.

Esta mujer protagonizó con su voz varias canciones brillantes como ‘Bring Me To Life’, o ‘Lithium’, las cuales son recordadas con gran cariño por los amantes del rock.

Sin embargo, recientemente Lee también reveló que es una gran fanática a la industria de los videojuegos, e incluso confesó un título que le cambió la vida.

El videojuego que le cambió la vida a Amy Lee

Particularmente, Amy Lee se convirtió en una de las voces más destacadas en la historia de la música, gracias a un talento inolvidable.

Esta mujer de 43 años brilló como cofundadora de Evanescence, lo que le ganó el cariño de una amplia cantidad de amantes de la música a lo largo de los años.

Sin embargo, recientemente, también se ganó los aplausos de la comunidad ‘gamer’ gracias a una particular confesión.

Lee explicó que se una amante a los videojuegos, pero, hubo una saga en particular que está entre sus favoritas, e incluso tiene un título que le cambió la vida.

En una reciente revelación, Lee expresó que una de sus sagas favoritas en los videojuegos es ‘The Legend of Zelda’.

De hecho, dentro de esta saga de videojuegos, destaca una entrega como la favorita para Lee de manera general.

Se trata del mítico y legendario ‘Ocarina of Time’ una producción lanzada en 1998. Esta se ha convertido en un claro clásico de los videojuegos y de Nintendo como empresa.

De acuerdo con lo expresado por la cantante de Evanescence, este videojuego la ayuda a dormir luego de jugarlo, por lo que ha cambiado su vida por completo.

Del mismo modo, la joven también destacó otras entregas de esta saga, como lo han sido ‘Breath Of The Wild’ o ‘Tears Of The Kingdom’.

La actualidad de Evanescence

Si bien Evanescence es una banda a la que algunos fans le han perdido la pista, esta agrupación sigue vigente.

La banda ha demostrado en varias ocasiones que sigue vigente, y así lo hizo recientemente con el lanzamiento de ‘Afterlife’, su nuevo video musical.

Esta canción fue lanzada hace pocas semanas, como parte de la serie de Netflix ‘Devil May Cry’, y su video se estrenó el pasado 18 de abril.