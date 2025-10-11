Los 10 mejores discos de hard rock de la historia, según Radioacktiva: Metallica en la lista

El hard rock es, sin dudas, uno de los géneros más grandes en la historia de la música. Una amplia cantidad de bandas han sido capaces de dejar un legado brillante dentro de esta industria, gracias a un talento brillante.

Agrupaciones históricas han construido éxitos legendarios como es el caso de Guns N’ Roses o incluso AC/DC, gracias a composiciones totalmente inolvidables.

Estas propias bandas han dado fruto a discos históricos, los cuales resaltan con un peso destacado dentro de la industria, y también de la memoria de cada uno de sus fanáticos.

Los 10 mejores discos en la historia del hard rock

A lo largo de la historia, varios discos dentro del hard rock se han ganado un puesto en el olimpo de la industria musical.

Bandas han sido capaces de dejar una impronta alta, a partir de grandes éxitos, letras y sonidos estridentes imborrables para cada uno de sus fanáticos.

La cantidad de lanzamientos brillantes ha sido tal que resulta difícil resaltar algunos por encima de otros. Sin embargo, en este caso, les hablaremos sobre los que serían los 10 mejores álbumes del hard rock.

Claramente elegir de manera unánime los mejores álbumes del hard rock resulta complejo, pero por ello, hemos optado por realizar un sondeo en Radioacktiva, y traerles la lista de los 10 mejores discos de este género.

La regla para este sondeo fue no repetir bandas, e ir al hard rock en un sentido ciertamente amplio, incluido el rock progresivo.

En esta encuesta, el gran ganador fue, nada más y nada menos que el ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses. Este álbum resultó ganador por su estilo brillante, y por ser uno de los mejores álbumes debut de la historia.

El segundo puesto le correspondió a ‘Led Zeppelin IV’, el álbum que marcó época de la mano de la banda de Robert Plant, gracias a éxitos como ‘Stairway to Heaven’.

En el tercer lugar resalta ‘Paranoid’ de Black Sabbath. Si bien, esta banda parte desde el metal, este álbum tiene grandes matices del hard rock, y su éxito demuestra la potencia de este género.

En caso de quiera conocer la lista al completo, aquí les dejamos los discos en su totalidad:

Appetite for Destruction – Guns N’ Roses Led Zeppelin IV – Led Zeppelin Paranoid – Black Sabbath Van Halen – Van Halen Back in Black – AC/DC Hysteria – Def Leppard Killers – Iron Maiden Black Album – Metallica Machine Head – Deep Purple Ace of Spades – Motorhead

Mención honorifica:

– Moving Pictures – Rush