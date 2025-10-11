Esta es la canción más infravalorada de Queen, según Brian May: es una joya del rock progresivo

Queen es una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del rock. Esta agrupación posee un legado notorio y ha sido capaz de construir una cantidad enorme de éxitos brillantes e inolvidables protagonizados por letras profundas y ruidos pegajosos.

Freddie Mercury fue capaz de liderar a esta banda hasta llegar a construir himnos resaltantes, los cuales han quedado en lo más alto de la industria musical.

Sin embargo, hay algunas joyas que no todos han llegado a descubrir. Por ello, aquí les destacaremos a la que sería la canción más infravalorada en la historia de Queen.

¿Cuál es la canción más infravalorada de Queen?

Queen posee un catálogo sumamente amplio y lleno de grandes producciones. Esta banda compuso obras de arte sonoro, las cuales han sido escuchadas por millones de personas.

Dentro de su lista de éxitos hay varias canciones que resultan conocidas a nivel mundial. Sin embargo, entre la profundidad de sonidos de Queen hay algunas producciones que no son tan reconocidas.

Ante esto, resaltaremos una canción que destaca como la más infravalorada de Queen. Por supuesto que, esto puede ser claramente subjetivo.

Sin embargo, para esta temática, no hay mejor opinión que la de un propio miembro de la banda como lo es Brian May. Este guitarrista ha resaltado en varias ocasiones piezas de su catálogo, pero hay una que considera infravalorada.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘The Prophet’s Song’. En una entrevista en 2023 con Music Radar, May explicó que esta canción merecía más reconocimiento, pero, que solo es reconocida por parte de quienes están sumergidos en la profundidad del catálogo de Queen.

Esta canción formó parte del ‘A Night At the Opera’ en 1975, y se trata de una pieza de más de 7 minutos. Dicha pieza cuenta con matices del hard rock, pero su brillo principal se da a partir del rock progresivo.

Según el propio May, los acordes de esta canción generan gran emoción en la gente, por lo que debería ser reconocida por mayor cantidad de fanáticos.

Sin dudas, esta es solo una pieza de lo resaltante del catálogo de Queen, por lo que, sin dudas, si quiere descubrir canciones resaltantes, puede encontrar grandes sorpresas en la discografía de esta banda.