Este es el mejor álbum de rock para Tom Morello; no es de Rage Against the Machine

Tom Morello es uno de los guitarristas más emblemáticos y talentosos en la historia del rock. El también cantante y compositor se ha caracterizado por sus sonidos fuertes y enérgicos, además dede sus letras, cargadas de activisimo político y social. El músico también es conocido por ser el cofundador de las bandas Rage Against the Machine y Audioslave.

Aunque Rage Against the Machine logró consolidarse como una de las bandas más influyentes en la historia del rock, la agrupación se ha disuelto en tres ocasiones. La última fue a inicios de 2024 cuando cancelaron su gira de reencuentro, misma que habían anunciado en 2019, pero que no pudo concretarse por la pandemia del Covid-19.

Tras la tercera, y al parecer definitiva, disolución de Rage Against the Machine, Tom Morello continuó su carrera musical como solista y actualmente se encuentra de gira por varios países de Europa. Durante el tour está presentando sus proyectos en solitario, como «The Atlas Underground» y «The Atlas Underground Fire».

¿Cuál es el mejor álbum de rock para Tom Morello?

Pese a que Tom Morello cocreó Rage Against the Machine y pasó gran parte de su carrera musical en la banda, el guitarrista opina que el mejor álbum en la historia del rock no es precisamente de la agrupación estadounidense.

Durante una reciente entrevista, Morello mencionó que el mejor trabajo discográfico en la historia del rock pertenece a Pink Floyd, la también desaparecida banda que se disolvió tras la salida de Roger Waters.

Para Tom Morello, el mejor álbum en la historia del género es ‘The Dark Side of the Moon’, el octavo trabajo discográfico de Pink Floyd. Según el guitarrista, este disco es un testimonio del poder de la música para explorar temas complejos como la salud metal.

