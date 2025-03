Estos son los 10 discos favoritos de metal de Tom Morello; Iron Maiden está presente

Tom Morello es una de las figuras más influyentes del rock contemporáneo. Conocido por su gran habilidad en la guitarra y su estilo inconfundible, ha dejado una marca imborrable en la industria musical. Su trayectoria comenzó en la década de los noventa con Rage Against the Machine, una banda que revolucionó el sonido del rock al mezclarlo con el hip hop y una fuerte carga política en sus letras.

A lo largo de su carrera, Morello ha explorado diversas facetas musicales. Con Audioslave, junto al icónico Chris Cornell, mostró un sonido más orientado al hard rock. También participó en proyectos como Prophets of Rage y Street Sweeper Social Club, e incluso colaboró con Bruce Springsteen.

A pesar de su fuerte vínculo con el rap-rock, el metal ha sido una pieza clave en su carrera artística. Desde sus inicios, Morello encontró inspiración en bandas como Black Sabbath y Judas Priest, las cuales ayudaron a moldear su identidad musical. Asimismo, su gusto por el género se extiende también a bandas de hard rock como AC/DC, Aerosmith y Guns N’ Roses.

Los 10 discos favoritos de metal de Tom Morello

En una entrevista con Music Radar, Tom Morello reveló algunos de los discos de metal que han sido fundamentales en su carrera. Entre sus elecciones, destacan trabajos de bandas legendarias como Iron Maiden, Judas Priest y Ozzy Osbourne.

A continuación, le presentamos los diez álbumes de metal favoritos de Morello:

Strangers in the Night – UFO Too Fast For Love – Mötley Crüe Piece of Mind – Iron Maiden Undertow – Tool Van Halen – Van Halen Toxicity – System of a Down The Last in Line – Dio British Steel – Judas Priest Blizzard of Ozz – Ozzy Osbourne Appetite for Destruction – Guns N’ Roses

En su lista, Morello resalta la importancia de guitarristas como Randy Rhoads, cuyo trabajo en Blizzard of Ozz es, según él, una de las razones por las que el disco es tan memorable. Además, destaca la innovación de bandas como Tool y System of a Down, que han sabido reinventar el metal con una identidad propia.