La canción ‘perfecta’ de Judas Priest para escuchar speed metal por primera vez

El speed metal sigue acumulando fanáticos día tras día. Este subgénero ha logrado enamorar a miles alrededor del mundo, gracias a una potencia indudable, y varios ritmos que se han quedado tatuados en la memoria.

Grandes agrupaciones han empezado su camino en este género gracias a varios éxitos que han marcado generaciones.

Sin embargo, en caso de que nunca haya escuchado speed metal, aquí les tenemos la canción ‘perfecta’ para comenzar en este subgénero.

El brillo histórico del speed metal

El metal es uno de los géneros con mayor cantidad de divisiones dentro de su sonido. Ya sea con el thrash, el industrial, o el heavy, el metal ha demostrado su polivalencia como estilo musical.

Sin embargo, uno que tiene un cariño especial por parte del público es justamente el speed metal. Tal y como lo demuestra su nombre, la velocidad de este género lo hace un estilo brillante y disfrutable.

Agrupaciones de la talla de Motörhead, Riot o Judas Priest han dejado la vara de este estilo sumamente alta, lo que les ha permitido acumular una fama destacada.

Estas bandas poseen varias canciones destacadas, las cuales pueden ser la puerta de entrada perfecta para escuchar este estilo sonoro por primera vez.

Pero, en esta ocasión resaltaremos solo 1 como la canción ‘perfecta’ para comenzar en este histórico subgénero.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Painkiller’, uno de los mayores éxitos de la carrera de Judas Priest, la legendaria banda de Rob Halford.

Esta canción ha sido escuchada por millones de personas, y para muchos, es el mejor éxito en la historia de esta agrupación.

Dicho reconocimiento se debe al poder de su melodía, pero también al brillo y significado de su letra. ‘Painkiller’ hace referencia a un personaje ficticio que protege a la humanidad.

La letra de esta composición narra la historia del ‘Painkiller’, lo que ha encantado a fans de Judas Priest y del metal en general.

Sin dudas, elegir una canción ‘perfecta’ del speed metal resulta complejo, pero ‘Painkiller’ es una gran opción a considerar.

El ritmo de esta canción es sumamente pegajoso, lo que lo puede llevar a sentirse atraído por el speed metal, y la idea de escuchar más éxitos de este subgénero.