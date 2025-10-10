Judas Priest confirmó que empezará a trabajar en un nuevo álbum y gira: “Hay planes

Judas Priest es una de las bandas más influyentes del heavy metal a nivel mundial y considerados como los pioneros en el desarrollo del género. Han tenido una carrera ininterrumpida de más de cinco décadas, con el bajista Ian Hill que es el único miembro constante y quien reveló recientemente en una entrevista los planes que tienen a futuro, emocionando a todos sus fanáticos.

El músico habló con Anne Erickson de Audio Ink Radio, donde manifestó que empezarán a trabajar en un disco a principios de 2026 y una gira. Además, el retiro oficial de la banda fue claramente un tema de conversación, a lo que Ian Hill no tuvo miedo en hablar.

Judas Priest confirmó nuevo disco y gira

En medio de la entrevista con Ian Hill, se hablaron de varias cosas, pero una de las más persistentes fueron los planes a futuro de la banda. Con gran emoción, el bajista aseguró que tienen planes de un nuevo disco y, a pesar de que se demore, generó gran expectativa.

“Sí, hay planes para volver al estudio con el nuevo año. ¿Cuándo saldrá? No lo sé, es un proceso largo. Tampoco tenemos prisa, ¿sabes? Así que tardará un tiempo. Parece que la grabación tendrá lugar el próximo año”, mencionó.

Asimismo, reveló que en apoyo al disco que lanzarán, claramente van a llegar a los escenarios para disfrutar cada una de las canciones con todo su público.

“Bueno, eso también sucederá, obviamente sí… Tienes un álbum, tienes que salir de gira con él, ¿sabes? Así que sí, eso también pasará”, confesó el bajista.

Sus palabras generaron gran emoción en todos los fanáticos que ya esperan con ansias verlos en los escenarios y escuchar el nuevo disco que, seguramente será uno de los más importantes.

¿Cuándo será el retiro de Judas Priest?

Ian no tuvo miedo en hablar de un posible retiro, pues es consciente tanto de su edad como la de Robert. Sin embargo, esto no significa el fin de la banda, pero posiblemente si el cierre de su capítulo como artistas.