Los Petitfellas llegan al Jingle Bell Rock 2025 Jumbo: este es el cartel completo del ‘festival con más corazón’

El Jingle Bell Rock llega una vez más para alegrar sus navidades. Miles de fanáticos de la música están listos para vivir junto a Radioacktiva el ‘festival con más corazón’, en una edición que pondrá a vibrar el Movistar Arena.

Este evento será el próximo 14 de diciembre en la capital, por lo que faltan muy pocos días para su realización. Sin embargo, les tenemos una sorpresa a nuestros fanáticos.

Los Petitfellas se unen al gran cartel de este festival, y por ello, aquí les contamos los detalles de lo que es la lista completa de artistas.

Los Petitfellas llegan al Jingle Bell Rock 2025 Jumbo

El Jingle Bell Rock Jumbo presenta una cantidad destacada de artistas para su edición de 2025. Miles de fanáticos están listos para ver a sus bandas favoritas en este festival que llega por todo lo alto.

La lista de artistas ya tenía nombres de lujo, pero, en este caso se une una brillante e imperdible, como lo son nada más y nada menos que, ‘Los Petitfellas’.

Esta agrupación bogotana se une al cartel, en lo que será una gran adición para el festival más brillante del rock en Colombia.

Con la unión de ‘Los Petitfellas’, el cartel se completa de la siguiente manera:

Piel Camaleón

1280 Almas

Allison

Armenia

Claudio Narea (Los Prisioneros)

Descompuestos by Fucks News

Oh’laville

Rocka

Los Petitfellas

Estas agrupaciones ya forman parte de la historia de este festival, al igual que otros nombres que han estado en ediciones pasadas como: Doctor Krápula, Diamante Eléctrico, Aterciopelados, y más bandas brillantes del país y el continente.

Sin lugar a dudas, esta será una edición imperdible con bandas que presentan lo mejor del rock en Latinoamérica y en Colombia, tal y como ha sido en los últimos años.

Les recordamos que si no quiere perderse el ‘festival con más corazón’, les contamos que el Jingle Bell Rock 2025 Jumbo tendrá lugar el próximo 14 de diciembre desde el Movistar Arena.

Puede adquirir nuevas boletas este próximo sábado 13 de diciembre, en el recambio de regalos desde Puma de Plaza Las Américas.