¿Es peligroso? Así puede identificar si sus datos personales están en la dark web

La dark web es uno de los aspectos con mayor popularidad en el mundo del internet. Este temido lugar guarda varios secretos de la tecnología, además de varios elementos espeluznantes y delictivos que no están a plena luz pública.

A partir de lo temidos que son los detalles de la dark web, miles de personas evitan ingresar a este tipo de sitios del internet.

Más noticias: Así son los baños inteligentes de Bogotá ¿dónde quedan?: Champion le cuenta cómo funcionan

Sin embargo, aunque no haya ingresado a estas profundidades cibernéticas información sensible o sus datos pueden estar en la dark web, sin que usted lo sepa. Por ello, aquí les contamos como descubrirlo.

El hackeo de datos

Para nadie es un secreto que el crecimiento de la tecnología ha representado grandes beneficios para el ser humano. Los avances cibernéticos han facilitado varias tareas del ser humano, pero, también han implicado repercusiones negativas.

La tecnología se ha adentrado de lleno en la vida cotidiana del ser humano, e incluso, también lo ha hecho dentro de sus aspectos privados.

Gracias a varios registros, o incluso sitios web, se ha vuelto cada vez más común que en el internet se puedan encontrar sus nombres, su dirección o incluso detalles más sensibles de su privacidad.

En muchos casos estos datos parecen estar seguros, especialmente si el registro se realizó a sitios web o empresas de gran popularidad.

Más noticias: Así funcionará la traducción automática y en tiempo real de los Airpods Pro 3

Sin embargo, en algunos casos se pueden presentar hackeos o brechas de datos, los cuales hagan que esta información se filtre. De hecho, esta situación, por utópica que parezca, ha sucedido en varias ocasiones.

La presencia de sus datos en la dark web implican graves peligros como:

1- Propenso a recibir mensajes de estafa

2- Acoso

3- Fraude financiero

4- Suplantación de identidad

5- Daños a su privacidad

Pero, antes de que se preocupe, les contamos que puede verificar fácilmente si esto ha sucedido.

¿Cómo saber si sus datos están en la dark web?

Gracias a la seguridad de Google, podrá verificar muy fácilmente si sus datos están en el dark web. Para ello necesita la herramienta de ‘Google One’.

En primer lugar debe acceder a este sitio web, y buscar el apartado de ‘informe dark web’. Esto realizará un análisis profundo de sus datos, y también de su correo.

Una vez esto culmine, se le dirá si sus datos efectivamente están en la dark web, o por el contrario, están seguros.

Cabe destacar que para usar esta función debe contar con una suscripción a Google One, la cual posee un costo de 7.900 pesos.