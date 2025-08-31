Las 3 funciones más importantes de Roku: así puede sacarle el mejor provecho a su dispositivo

El Roku se ha convertido en uno de los dispositivos más utilizados en la actualidad. Este elemento permite acceder a grandes avances de la tecnología, desde la comodidad de su televisor.

Gracias a este elemento, miles de personas han podido acceder a una experiencia de streaming libre y variado, con una facilidad total, y desde varios tipos de televisores.

Sin embargo, en caso de que tenga uno de estos dispositivos, y sienta que no le está sacando el provecho en su totalidad, aquí les contamos las 3 funciones más importantes.

¿Cómo sacarle el mejor provecho a su Roku?

Claramente, la tecnología avanza a pasos agigantados a cada momento, cada vez más dispositivos permiten acceso a distintas funciones que facilitan las labores diarias del ser humano.

No obstante, muchos usuarios desconocen que sus dispositivos tecnológicos pueden acceder a estas tareas, y este puede ser el caso de su Roku.

Por ello, aquí les resaltamos las 3 funciones vitales, y como puede acceder a ellas de manera fácil.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos centrales es el acceso al streaming, con una gran variedad y facilidad a través de su dispositivo.

Esto se puede lograr muy sencillamente, gracias a la instalación de aplicaciones en su Roku, como Disney, Netflix o HBO Max.

Para esto lo puede obtener fácilmente a través de la biblioteca de apps su Roku, donde podrá ver su contenido favorito.

En segundo lugar, otro de los aspectos claves para su Roku es la interfaz y como aprender a usarla. Para ello es recomendable aprender las funciones de inicio de su dispositivo, incluido el acceso a las opciones de búsqueda.

Finalmente, otro aspecto que debe tener en claro para sacar el mayor provecho de su Roku es el control por voz y la app móvil.

Ambos aspectos le permitirán manejar su dispositivo a distancia con gran facilidad, gracias al botón de micrófono que encontrará en su Roku.

Si logra dominar estas 3 funciones podrá aprovechar de gran manera el uso de su Roku, y mantenerlo como un elemento clave para la tecnología de su hogar, con el entretenimiento de las plataformas de streaming para todos los miembros que forman parte de la familia.