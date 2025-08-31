Las 3 funciones más importantes de Roku: así puede sacarle el mejor provecho a su dispositivo
Roku brinda una amplia cantidad de funciones que son claves para disfrutar de la experiencia del streaming en su televisor.
El Roku se ha convertido en uno de los dispositivos más utilizados en la actualidad. Este elemento permite acceder a grandes avances de la tecnología, desde la comodidad de su televisor.
Gracias a este elemento, miles de personas han podido acceder a una experiencia de streaming libre y variado, con una facilidad total, y desde varios tipos de televisores.
Sin embargo, en caso de que tenga uno de estos dispositivos, y sienta que no le está sacando el provecho en su totalidad, aquí les contamos las 3 funciones más importantes.
Claramente, la tecnología avanza a pasos agigantados a cada momento, cada vez más dispositivos permiten acceso a distintas funciones que facilitan las labores diarias del ser humano.
No obstante, muchos usuarios desconocen que sus dispositivos tecnológicos pueden acceder a estas tareas, y este puede ser el caso de su Roku.
Por ello, aquí les resaltamos las 3 funciones vitales, y como puede acceder a ellas de manera fácil.
Sin lugar a dudas, uno de los aspectos centrales es el acceso al streaming, con una gran variedad y facilidad a través de su dispositivo.
Esto se puede lograr muy sencillamente, gracias a la instalación de aplicaciones en su Roku, como Disney, Netflix o HBO Max.
Para esto lo puede obtener fácilmente a través de la biblioteca de apps su Roku, donde podrá ver su contenido favorito.
En segundo lugar, otro de los aspectos claves para su Roku es la interfaz y como aprender a usarla. Para ello es recomendable aprender las funciones de inicio de su dispositivo, incluido el acceso a las opciones de búsqueda.
Finalmente, otro aspecto que debe tener en claro para sacar el mayor provecho de su Roku es el control por voz y la app móvil.
Ambos aspectos le permitirán manejar su dispositivo a distancia con gran facilidad, gracias al botón de micrófono que encontrará en su Roku.
Si logra dominar estas 3 funciones podrá aprovechar de gran manera el uso de su Roku, y mantenerlo como un elemento clave para la tecnología de su hogar, con el entretenimiento de las plataformas de streaming para todos los miembros que forman parte de la familia.