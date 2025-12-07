Esto fue lo más buscado por los colombianos en Google durante el 2025

El 2025 está próximo a terminar y con ello, se empiezan a conocer todos aquellos datos y estadísticas populares que resumen lo que fue este año. Como es costumbre, al finalizar el año, Google revela cuáles fueron las búsquedas que marcaron tendencia, a lo largo de estos doce meses, tanto a nivel mundial como en cada país.

A través de la herramienta Google Trends, la compañía reveló cuáles fueron los acontecimientos más ‘googleados’ en este motor de búsqueda, así como las preguntas que más se hicieron y los términos más buscados durante este 2025.

En el caso de Colombia, hubo varios acontecimientos que se convirtieron en los más populares de este año. Los colombianos hicieron millones de búsquedas a través de Google, pero la gran mayoría giró en torno a temas deportivos, musicales y de algunas personas que murieron este 2025.

La intención de búsqueda en Google, para el caso de Colombia, dejó ver que los usuarios mostraron mayor interés por informarse sobre temas deportivos. Eventos como el Mundial de Clubes, el Mundial de Fútbol Sub-20 y las Eliminatorias al Mundial 2026 repuntaron en los acontecimientos con mayor cantidad de búsquedas.

Búsquedas más populares en Google en 2025

Mundial de Clubes Magnicidio de Miguel Uribe Turbay Mundial de Fútbol Sub-20 Eliminatorias del Mundial 2026 Terremoto en Paratebueno

Además de entregar un informe con los términos más buscados por los colombianos en Google durante este 2024, Trends también reveló qué fue lo más ‘googleado’ en categorías como personalidades, películas y programas de TV, preguntas y ‘Nos dejaron’ (celebridades que murieron).

Personalidades

Altafulla Papa León XIV Nicolás Maduro Karina García Luis Suárez

Películas y programas de TV

Monstruo: la historia de Ed Gein Lilo y Stitch Destino Final: Lazos de sangre Nosferatu Superman

Preguntas

¿Qué es…?

Lista Clinton Fiebre amarilla Misógino Consulta Popular Ginefilia

‘Nos dejaron’