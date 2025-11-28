Netflix sigue haciendo historia y esta vez los usuarios lograron colapsar la plataforma con la llegada de la quinta temporada de Stranger Things. Cientos de personas estaban al tanto de todo lo que sería el lanzamiento de la serie, que sin duda se convirtió en la más vista tan solo 24 horas después de su estreno oficial.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la noche del pasado miércoles 26 de noviembre del 2025, solo se conocieron los primeros cuatro episodios. Es decir, el resto hacen parte del volumen dos, por lo que no están disponibles en este momento en la plataforma de streaming.

¿Cuándo se estrena el volumen 2 de Stranger Things en Netflix Colombia?

Según dieron a conocer hace varias semanas, la llegada de Stranger Things no sería total en una sola semana, sino que primero cuatro episodios, un mes después otros tres y antes de fin de año, el capítulo final. Lo que quiere decir que, por ahora, los fans deberán pasar por una larga espera hasta que se dé el siguiente lanzamiento.

El jueves 25 de diciembre del 2025, a las 8:00 p.m. estarán disponibles los capítulos 5, 6 y 7 de Stranger Things. Cada uno de ellos tendrá una duración aproximada de una hora y media, por lo que hay varios usuarios al tanto de todo lo que será el volumen dos, que sin duda tendrá muchas pistas de lo que puede ser la gran final.

Es importante mencionar que el episodio final se estrena el próximo 31 de diciembre del 2025 y al parecer va a tener una duración aproximada de una hora. Esto quiere decir que será el más largo que van a transmitir de la serie hasta el momento y que le pondría fan a toda la saga que causó cientos de comentarios en todo el mundo.

Por ahora, no se tiene mucha información sobre todo lo que será el futuro de la serie, pues si bien se sabe que no habrá más temporadas, sí se dice que hay varias sorpresas. Es decir, habría algunos spin-offs que podrían impresionar a todos los fans de la cinta y va a darle continuidad a la parte animada, que logró impresionar a todos los fans con su trama.