“Me entristeció muchísimo”: el cover de Queen que no le gustó a Brian May

Brian May es reconocido como una de las figuras centrales en la historia de Queen. Con su estilo de guitarra único y su papel como compositor, ayudó a construir el sonido que convirtió a la banda británica en un referente del rock.

A lo largo de su carrera, Queen lanzó discos que marcaron a generaciones, como A Night at the Opera, News of the World y The Game.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Somebody to Love” y “The Show Must Go On”, esta última escrita en gran parte por May y considerada una de las piezas más emotivas del catálogo del grupo.

Con el paso del tiempo, muchos artistas y producciones han rendido homenaje a Queen interpretando estos clásicos. Algunas versiones recibieron elogios de los integrantes originales, pero otras generaron reacciones completamente diferentes.

El cover que Brian May detestó

Durante una entrevista, Brian May recordó una adaptación que lo impactó de una forma inesperada. Se trata del cover de “The Show Must Go On” incluido en la película Moulin Rouge!, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor.

El guitarrista explicó que ni él ni el resto de la banda fueron consultados antes de que la versión se usara en la cinta. Según contó, la producción modificó partes clave de la canción y cambió la estructura original sin consideración por el significado del tema.

May afirmó que la ausencia del fragmento conocido como “las alas de las mariposas” fue uno de los puntos que más lo molestó. Al ver la película por primera vez, dijo sentirse enojado tras notar que la canción había sido transformada en algo muy distinto a lo que él mismo hizo.

“Lo reorganizaron por completo y eliminaron una de las partes más importantes, que es la de ‘las alas de las mariposas’. Me horroricé. Me entristeció muchísimo cuando vi la película y me di cuenta de que simplemente la habían tomado y la habían transformado en algo diferente. Así que sí, eso es todo lo que puedo decir. Ojalá nos hubieran preguntado y nos hubieran permitido participar”, expresó May.