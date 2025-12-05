Siga en VIVO el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026 de la FIFA ¿Quién enfrenta a Colombia?

Se acabó la espera; la FIFA dio inicio oficial a todo lo relacionado con el sorteo Mundial 2026, por lo que este viernes cinco de diciembre del 2025 se van a conocer cuáles serán los bombos en los que va a jugar cada equipo. Esto será un hecho histórico, pues es la primera vez que se hace este torneo con 48 selecciones de diferentes países del mundo.

Además, algo que llama mucho la atención de los seguidores es conocer cuál será el grupo en el que va a jugar Colombia y en especial contra quién tendrá que enfrentarse. También, hay quienes sueñan con que se dé el gran reencuentro entre Argentina y Portugal, en donde Messi podría jugar contra Cristiano.

Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre el sorteo del Mundial 2026, más allá de que México estará en el grupo A, Canadá en el grupo B y Estados Unidos en el C.

Siga en VIVO el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026

Donald Trump junto a Infantino llegan a la alfombra roja del sorteo del mundial de la FIFA 2026.

Spoke to US President Donald Trump as he arrived for the World Cup draw.

Infantino llegó al sorteo y envió un slaudo a varias de las selecciones. En especial a México, a donde prometió ir antes de que llegue el Mundial 2026.

#AlMomento ⚽️El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llega para asistir al sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Centro Kennedy en Washington.



📷 / AP pic.twitter.com/SUKCL8qrUU — El Diario de Coahuila (@DiarioCoahuila) December 5, 2025

¡IMPRERDIBLE INTERACCIÓN! 🇲🇽⚽🤩



El saludo entre Amaury Vergara y Gianni Infantino dejó MUY BIEN parado a México como sede mundialista, en una plática donde se destacó la magnitud y calidad del estadio en Guadalajara, así como los proyectos que ha tenido el dueño del equipo en…

La delegación de Paraguay ya está en Estados Unidos para el sorteo del Mundial.

Paraguay dice 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 🙌



📷 La delegación de la #Albirroja ⚪🔴 ya está en la alfombra roja del Kennedy Center de Washington D.C. 🇺🇸



¡A las 14:00, comienza el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA (@fifaworldcup) 2026!



La delegación de la #Albirroja ya está en la alfombra roja del Kennedy Center de Washington D.C. ¡A las 14:00, comienza el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026!

Toda la delegación de la Selección Colombia llega al Sorteo del Mundial 2026, listos para conocer los rivales de la tricolor.

Delegación de la @FCFSeleccionCol para el sorteo del Mundial 2026. Están Daniel Amaya, jefe de seguridad; Iván Novella; Leandro Javier Jorge, AT; Néstor Lorenzo, Álvaro González, Ramón Jesurún, Carlos Mario Zuluaga, Andrés Tamayo y María Claudia Rojas, de la FIFA.

📷 Cortesía. pic.twitter.com/QQKw5slNEf — Periódico LA PATRIA (@lapatriacom) December 5, 2025

El profe Alfaro llega al Sorteo del Mundial 2026 junto a Luis kanonnikoff y Justo Villar, leyendas del fútbol a nivel internacional.

Gustavo Alfaro, Luis kanonnikoff y Justo Villar llegando al sorteo del mundial FIFA 2026

Las autoridades más importantes en la industria del fútbol llegan a Washington D. C. y se pueden ver las caras de varios campeones que han hecho historia en los diferentes mundiales, como eliminatorias mundialistas.