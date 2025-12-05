Siga en VIVO el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026 de la FIFA ¿Quién enfrenta a Colombia?
Así puede estar pendiente del minuto a minuto de todo lo que pasa en el sorteo del Mundial 2026 en VIVO desde E.U.
Se acabó la espera; la FIFA dio inicio oficial a todo lo relacionado con el sorteo Mundial 2026, por lo que este viernes cinco de diciembre del 2025 se van a conocer cuáles serán los bombos en los que va a jugar cada equipo. Esto será un hecho histórico, pues es la primera vez que se hace este torneo con 48 selecciones de diferentes países del mundo.
Además, algo que llama mucho la atención de los seguidores es conocer cuál será el grupo en el que va a jugar Colombia y en especial contra quién tendrá que enfrentarse. También, hay quienes sueñan con que se dé el gran reencuentro entre Argentina y Portugal, en donde Messi podría jugar contra Cristiano.
Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre el sorteo del Mundial 2026, más allá de que México estará en el grupo A, Canadá en el grupo B y Estados Unidos en el C.
Siga en VIVO el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026
Donald Trump junto a Infantino llegan a la alfombra roja del sorteo del mundial de la FIFA 2026.
Infantino llegó al sorteo y envió un slaudo a varias de las selecciones. En especial a México, a donde prometió ir antes de que llegue el Mundial 2026.
La delegación de Paraguay ya está en Estados Unidos para el sorteo del Mundial.
Toda la delegación de la Selección Colombia llega al Sorteo del Mundial 2026, listos para conocer los rivales de la tricolor.
El profe Alfaro llega al Sorteo del Mundial 2026 junto a Luis kanonnikoff y Justo Villar, leyendas del fútbol a nivel internacional.
Las autoridades más importantes en la industria del fútbol llegan a Washington D. C. y se pueden ver las caras de varios campeones que han hecho historia en los diferentes mundiales, como eliminatorias mundialistas.