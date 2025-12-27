FINAL de Stranger Things: ¿Qué personajes no sobrevivirán? Las teorías de fanáticos

Stranger Things está a punto de llegar a su final definitivo. La exitosa serie de Netflix, estrenada en julio de 2016, ya presentó los dos primeros volúmenes de su quinta y última temporada, y ahora solo resta el estreno del octavo y último capítulo para conocer el desenlace de la historia.

El episodio final tendrá una duración cercana a la de una película, con aproximadamente 128 minutos, y será el encargado de cerrar una trama que se extendió durante nueve años. Con este capítulo, Stranger Things pondrá fin a una de las producciones más populares de la plataforma, que combinó ciencia ficción, terror y drama juvenil y marcó a toda una generación.

Mientras Hawkins atraviesa su momento más crítico, los fanáticos ya especulan sobre quiénes lograrán sobrevivir y qué personajes podrían despedirse para siempre.

¿Qué personajes de Stranger Things no sobrevirían?

Antes de que se conozca el desenlace, los seguidores de la serie coinciden en que no todos los protagonistas llegarán con vida al final. A lo largo de las temporadas, Stranger Things ha demostrado que ningún personaje está completamente a salvo, y el clima de amenaza constante en Hawkins refuerza la idea de que habrá sacrificios importantes. Estas son las teorías más repetidas entre los fans sobre quiénes corren mayor peligro en el último episodio.

Steve Harrington

Uno de los más queridos. Muchos creen que podría sacrificarse para salvar a Dustin o al grupo, cerrando su arco como héroe.

Para varios fans, su destino estaría ligado al cierre definitivo del Mundo del Revés. La teoría indica que podría usar todo su poder para derrotar a Vecna, incluso a costa de su vida.

Su conexión permanente con el Mundo del Revés lo pone en la mira. Algunos creen que podría ser clave en la batalla final y no salir con vida.

Su delicado estado físico genera dudas. Hay teorías que sostienen que su conciencia sigue atrapada y que su destino ya estaría sellado.

Algunos fans creen que podría arriesgar su vida intentando salvar definitivamente a Max.

Su constante exposición al peligro lo ubica entre los posibles sacrificios inesperados.

Como villano principal, la mayoría coincide en que no sobrevivirá al desenlace.

¿Quiénes parecen estar a salvo?