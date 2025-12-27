FINAL de Stranger Things: ¿Qué personajes no sobrevivirán? Las teorías de fanáticos
Solo resta el estreno del último capítulo para conocer el final con el que terminará la historia de Stranger Things.
Stranger Things está a punto de llegar a su final definitivo. La exitosa serie de Netflix, estrenada en julio de 2016, ya presentó los dos primeros volúmenes de su quinta y última temporada, y ahora solo resta el estreno del octavo y último capítulo para conocer el desenlace de la historia.
El episodio final tendrá una duración cercana a la de una película, con aproximadamente 128 minutos, y será el encargado de cerrar una trama que se extendió durante nueve años. Con este capítulo, Stranger Things pondrá fin a una de las producciones más populares de la plataforma, que combinó ciencia ficción, terror y drama juvenil y marcó a toda una generación.
Mientras Hawkins atraviesa su momento más crítico, los fanáticos ya especulan sobre quiénes lograrán sobrevivir y qué personajes podrían despedirse para siempre.
Antes de que se conozca el desenlace, los seguidores de la serie coinciden en que no todos los protagonistas llegarán con vida al final. A lo largo de las temporadas, Stranger Things ha demostrado que ningún personaje está completamente a salvo, y el clima de amenaza constante en Hawkins refuerza la idea de que habrá sacrificios importantes. Estas son las teorías más repetidas entre los fans sobre quiénes corren mayor peligro en el último episodio.
