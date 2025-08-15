El ‘riff’ más potente e inolvidable en la carrera de Metallica: no es ‘Master of Puppets’

Metallica sigue poniendo a vibrar a la industria musical. La banda de James Hetfield ha logrado una cantidad notable de éxitos, gracias al talento de James Hetfield y el resto de sus integrantes.

Esta agrupación ha presentado grandes éxitos, los cuales han sido capaces de construir un legado enorme e indudable para el metal.

La banda posee varios detalles destacados en sus canciones, los cuales han llegado a ser inolvidables para el metal general.

Una de estas partes son los ‘riffs’, y por ello, aquí destacaremos uno como el más potente de todo el catálogo de Metallica.

¿Cuál es el ‘riff’ más potente de Metallica?

James Hetfield y Kirk Hammett han sido capaces de estremecer a sus fanáticos con la interpretación de varias canciones de Metallica con sus guitarras.

Este instrumento ha marcado el ritmo de varios éxitos brillantes de Metallica, gracias a ‘riffs’ brillantes que con solo segundos han llamado la atención de los amantes de la música.

Muchos han puesto a vibrar al público, no solo en las versiones de estudio de las canciones, sino también en los conciertos de la banda.

Elegir solo 1 ‘riff’ como el mejor de la carrera de Metallica resulta complejo. Sin embargo, la IA se atrevió a destacar uno como el más potente de la banda.

Gemini, la inteligencia artificial aseguró que hay un ‘riff’ de Metallica que sobresale por encima de los demás, y que ha quedado de manera imborrable en la memoria de los fans.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Creeping Death’, uno de los mejores éxitos del ‘Ride The Lightning’ de Metallica.

Esta canción fue el séptimo ‘track’ del disco mencionado, y a pesar de haber pasado más de 40 años de su lanzamiento, es de las composiciones más aclamadas en vivo de esta banda.

El ‘riff’ del puente de ‘Creeping Death’ es brillante para muchos, y tiene la particularidad de haber sido escrito por Kirk Hammett cuando tenía solo 16 años.

Sin dudas, este éxito posee un reconocimiento destacado, y es inolvidable para muchos fans, especialmente por su ‘riff’.

De manera final, la IA también destacó otros ‘riffs’ gracias a su brillo en la discografía de Metallica, y estos son: ‘Battery’ y ‘Master of Puppets’.