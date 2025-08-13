Este es el disco de heavy metal más comercial de la historia; es de Metallica

El heavy metal nació a finales de los años sesenta y principios de los setenta, con bandas como Black Sabbath, Deep Purple y Judas Priest de pioneras. Este género se caracteriza por guitarras distorsionadas, baterías potentes, voces intensas y una estética que combina energía y rebeldía.

Con el paso de las décadas, el heavy metal dio lugar a distintas corrientes, desde el thrash y el death metal hasta propuestas más melódicas, pero siempre manteniendo una su esencia de sonidos fuertes.

A pesar de su influencia cultural, el heavy metal rara vez ha sido un género asociado al éxito masivo en ventas. Sus estructuras musicales y temáticas oscuras suelen limitar su alcance al público general.

Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido álbumes que han logrado cruzar esa barrera y llegar a millones de oyentes en todo el mundo, marcando un antes y un después en la industria musical.

El disco de heavy metal más comercial

En 1991, Metallica lanzó su quinto álbum de estudio, titulado simplemente Metallica, aunque es más conocido como The Black Album. Este trabajo representó un cambio en el sonido de la banda, que pasó de un thrash metal rápido y técnico a composiciones más directas.

El resultado fue un fenómeno sin precedentes en el género. Según datos de la RIAA, The Black Album ha vendido más de 16 millones de copias solo en Estados Unidos, y las estimaciones globales superan los 30 millones.

Este nivel de ventas lo coloca no solo como el disco de heavy metal más vendido de la historia, sino también como uno de los más exitosos de cualquier género musical.

Parte de su impacto se explica por canciones como “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters” y “The Unforgiven”, que lograron entrar en emisoras de radio y listas de éxitos que normalmente no incluían metal. Su sonido permitió que llegara a públicos muy diversos, desde fans del rock clásico hasta oyentes que nunca habían escuchado el género.