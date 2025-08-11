Robert Trujillo, de Metallica, reveló detalles sobre el funeral de Ozzy Osbourne: “fue hermoso”

Robert Trujillo, bajista de Metallica, fue uno de los históricos músicos que formó parte del funeral de Ozzy Osbourne. Este legendario vocalista llenó de luto al mundo, luego de que se diera su muerte durante el pasado mes de julio.

El inolvidable cantante de Black Sabbath murió por varias complicaciones de salud, luego de construir un amplio legado en la industria y en el metal.

Claramente, su fallecimiento dio paso a muchos homenajes por parte de distintas leyendas, no solo en público, sino también en privado en eventos como su funeral.

Más noticias: Cuáles son las mejores canciones de Ozzy Osbourne y Black Sabbath: una es muy aterradora

Este tipo de detalles fueron revelados recientemente por parte de Robert Trujillo, bajista de Metallica quien reveló como fue el último adiós de Ozzy Osbourne, y aquí se lo contamos.

Así fue el funeral de Ozzy Osbourne

Sin lugar a dudas, el fallecimiento de Ozzy Osbourne es una de las noticias más tristes en la historia del metal. Este histórico artista fue la inspiración para miles de colegas en todo el mundo.

Ozzy se despidió de su público en el ‘Back To The Beginning’, pero, aun así, luego de su fallecimiento miles de personas asistieron a darle su último adiós.

El 30 de julio, en una gran convocatoria, miles de personas en Birmingham volvieron a rendir homenaje públicamente a la leyenda, en un emotivo adiós.

Por su parte, su familia y seres queridos se despidieron del artista en privado el 31 de julio, en una ceremonia que, al menos hasta ahora, no había dado mayores detalles.

No obstante, en una reciente entrevista en SiriusXM’s Trunk Nation With Eddie Trunk, Robert Trujillo, bajista de Metallica reveló detalles sobre esta ceremonia.

Según este músico, fue un encuentro hermoso entre pocas personas, y dejó a muchos conmovidos, especialmente con los discursos de despedida.

De acuerdo con Trujillo, uno de los más emotivos fue el de Geezer Butler, quien rompió en llanto mientras se despedía de su compañero de banda.

Más noticias: Yungblud y su cover de Ozzy Osbourne: así se volvió viral el invitado al festival de Limp Bizkit

El miembro de Metallica explicó también algunos detalles místicos de esta despedida, como el hecho de que desde el inicio del funeral estuvo lloviendo, pero, cuando Butler inició a hablar, el sol salió.

Con este tipo de detalles, Trujillo dejó en claro que se trató de una despedida emotiva pero por todo lo alto para la memoria de Ozzy Osbourne.

Sin lugar a dudas, el vocalista de Black Sabbath deja una trayectoria imborrable, con una figura destacada para sus fanáticos, colegas y familiares.