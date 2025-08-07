3 canciones que todo fan del metal debe escuchar si ama ‘Master of Puppets’ de Metallica

‘Master of Puppets’ de Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del metal. Esta agrupación ha sido capaz de brillar de manera notable, gracias a este tipo de éxitos, los cuales han encantado a miles de fans.

Esta canción ha puesto a vibrar a varias generaciones, y es una de las más aclamadas por parte de los fans de la banda, no solo en las plataformas digitales, sino en los conciertos.

Sin embargo, en esta ocasión les recomendaremos 3 canciones brillantes que todo amante del metal debe escuchar si le gusta el éxito de Metallica.

3 canciones que debe escuchar si ama ‘Master of Puppets’ de Metallica

‘Master of Puppets’ es, indudablemente, una de las canciones más potentes del thrash metal. Metallica imprimió gran estridencia en este éxito, lo que hace notablemente complejo llegar a superar esta canción.

A pesar de esto, el metal está lleno de fuerza sonora, por lo que algunas canciones han sido capaces de equipararse en la potencia de esta composición.

Los de James Hetfield han llegado a lo más alto de la industria del metal, pero, sus fans también han podido disfrutar de otras bandas con títulos inolvidables.

Justamente en este caso les recomendaremos 3 que forman parte de este grupo, y que, además, si ama ‘Master of Puppets’ de Metallica, no se los puede perder.

El primero de ellos llega por parte de la banda de Dave Mustaine, Megadeth. Esta agrupación tiene una rivalidad notable con Metallica, pero, aun así, se ha llegado a equiparar con los de San Francisco.

En este caso le recomendaremos un éxito brillante como lo es ‘Holy Wars… The Punishment Due’. Esta canción es histórica, y es una de las más destacadas de Megadeth, por lo que no podía faltar en la lista.

El segundo lugar le corresponde a una agrupación histórica como lo es Judas Priest. La banda de Rob Halford posee éxitos inolvidables, y uno de ellos es, nada más y nada menos que, ‘Painkiller’.

Si le gusta ‘Master of Puppets’, esta canción puede ser una gran invitación al ‘headbanging’, de la mano de un subgénero brillante como el ‘speedmetal’.

Finalmente, la canción encargada de cerrar el top le pertenece a una de las bandas que destaca en lo más alto del thrash metal. Se trata de, nada más y nada menos que, Slayer.

En este caso, la agrupación de Kerry King destaca con ‘Angel of Death’, una de las mejores canciones de su repertorio.

Sin dudas, cada una de estas canciones guarda un lugar clave en la industria del metal, tal y como lo hace ‘Master of Puppets’.