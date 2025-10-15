Estos son los encantos de ‘Appetite for Destruction’: todas las joyas que debe escuchar del álbum de Guns N’ Roses

Guns N’ Roses es una de las bandas de rock estadounidense más exitosas de la historia, creando numerosas joyas que no se podrán olvidar. En 1987 lanzaron ‘Appetite for Destruction’ sin saber que estaba naciendo un clásico atemporal y que los catapultó a la fama mundial. Asimismo, redefinió el sonido del hard rock con su energía cruda, letras provocadoras y riffs inolvidables.

Himnos como ‘Welcome to the Jungle’ hasta baladas emblemáticas como ‘Sweet Child O’ Mine’ – temas que sonaron durante su concierto en Bogotá – ‘Appetite for Destruction’ está repleto de sencillos que siguen resonando. Aquí le contamos cuáles son esas canciones que todo fan del rock debe conocer.

Lea también: ¿Axl Rose montó en Transmilenio en Bogotá? El vocalista de Guns N’ Roses dio inesperada sorpresa a sus fans

Estos son los encantos de ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses

Este es un álbum legendario, un clásico del rock que marcó un antes y un después. El disco contiene 12 increíbles joyas, pero hay temas que sí o sí debe escuchar. A continuación le diremos cuáles son y por qué.

1.‘Welcome to the jungle’

Esta es la carta de presentación del disco y una de las canciones más reconocidas de la banda. Sin duda alguna, el tema define perfectamente lo que es Guns N’ Roses con su guitarra inconfundible y energía del vocalista, Axl Rose.

2. ‘Sweet Child O’ Mine’

Este es uno de los mayores éxitos de la banda. La letra romántica, el solo de guitarra es mítico, es un sencillo con una profundidad emocional que engancha a los oyentes.

3. ‘Paradise city’

Otra joya de la banda. Tiene un toque de esperanza y anhelo, el cual jamás puede faltar en sus conciertos. El tema genera una conexión inmediata entre la banda y el público.

4. ‘Nightrain’

Es una de las piezas más enérgicas y provocadoras en cuanto a la actitud de la banda en todo el álbum. En la letra hablan sobre la vida y la dependencia que viven algunas personas con el alcohol.

5. ‘Mr. Brownstone’

Es uno de los sencillos más oscuros que trata de las adicciones y el estilo de vida autodestructivo, con un mensaje claramente sombrío.

Le puede interesar: La legendaria banda que Slash homenajeó durante el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

6. ‘Rocket Queen’

Tiene una de las mejores mezclas de hard rock y momentos más melódicos del álbum. La sección final, con el famoso grito de Axl, es también algo que se quedó grabado en la historia del rock.