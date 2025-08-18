Saltando la ley: policías usan juego infantil y desatan carcajadas en redes

Un grupo de policías fue captado en una escena inusual que ha encendido las redes sociales recientemente. Las imágenes, grabadas por un habitante del barrio Los Libertadores en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá, muestran a varios uniformados divirtiéndose en un inflable de parque, como si fueran niños en una jornada recreativa. La grabación, difundida masivamente a través de redes sociales ha generado una ola de reacciones divididas entre los internautas.

Cuatro agentes de la Policía Nacional, uniformados, son vistos subiendo a la estructura inflable y dando brincos con evidente entusiasmo. Sin preocuparse por quienes los observaban, los oficiales protagonizaron una escena que podría confundirse con la de un grupo de amigos en medio de una pausa activa. “Estaban a-saltando”, fue uno de los comentarios más replicados en tono de burla, desatando una avalancha de memes y comentarios.

El contenido viral no tardó en recibir todo tipo de respuestas. Algunos usuarios celebraron la espontaneidad de los policías, destacando que “también son humanos” y tienen derecho a disfrutar de un momento de esparcimiento, especialmente considerando las exigentes jornadas laborales a las que están sometidos. Incluso, varios internautas bromearon con frases como “la patrulla inflable”, “modo patrullaje aéreo activado” o “los nuevos Avengers de San Cristóbal”.

Pero no todo fue risa y celebración. La escena también generó cuestionamientos por parte de ciudadanos que consideran que la conducta fue inapropiada, sobre todo por tratarse de servidores públicos en horas de servicio. “No se trata de prohibirles reír, pero deben recordar que están en uniforme y en un espacio público”, también se pueden leer entre los comentarios.

Testigos del hecho relataron que el momento de recreación fue breve y que los policías continuaron su recorrido habitual pocos minutos después. Aun así, no fue necesario más tiempo para que el video se viralizara y abriera una conversación sobre la profesionalidad y la percepción del deber en las fuerzas del orden.

