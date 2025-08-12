La historia detrás de ‘The Four Horsemen’ de Metallica, un éxito inolvidable: ¿qué significa?
‘The Four Horsemen’ fue una de las canciones protagonistas en ‘Kill ‘Em All’, el álbum debut de Metallica.
‘The Four Horsemen’ es una de las canciones con las que Metallica se presentó en el mundo del thrash metal. Este éxito es de los más brillantes de esta banda, gracias a una potencia notable desde la voz hasta la melodia.
Metallica ha sido capaz de acumular una cantidad notable de composiciones destacadas para la historia. Los de James Hetfield han enamorado a varias generaciones con ritmos inolvidables.
Justamente uno de ellos es el de ‘The Four Horsemen’, y por ello, aquí les hablaremos sobre el significado de esta canción.
Metallica inició en la industria musical por todo lo alto. Esta agrupación dio sus primeros pasos con un álbum inolvidable como lo fue el ‘Kill ‘Em All’.
Este disco fue lanzado en 1983, pero se convirtió en testigo claro de la potencia de Metallica, y de la influencia de esta banda en el thrash metal.
Para muchos, este álbum fue capaz de construir un legado imborrable, especialmente por la presencia de canciones ampliamente destacadas.
Algunas de ellas ‘Hit The Lights’, ‘Whiplash’ o ‘Metal Militia’. Sin embargo, hay una en concreto que sorprendió a todos.
Esta fue ‘The Four Horsemen’, el segundo ‘track’ del álbum y el más largo del disco original. Este éxito tiene la particularidad de dar créditos de composición a James Hetfield, Lars Ulrich, y también a Dave Mustaine, líder de Megadeth.
El significado de esta canción inmortalizó su brillo dentro de este disco. En su letra, Metallica guarda varias referencias religiosas.
De hecho, la traducción de su título es ‘Los Cuatro Jinetes’. Esto se refiere a los cuatro jinetes de la apocalipsis, los cuales harían referencia en el cristianismo al hambre, la guerra, la conquista y la muerte.
Este éxito de manera particular generó gran reflexión, especialmente por la forma en que se refiere a la humanidad.
Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de esta canción en español.
Por el último aliento que los cuarto vientos soplan
Mejor levanta los oídos
Los galopes llaman a tu puerta
Encierra a tu esposa e hijos ahora
Es hora de empuñar la espada
Por ahora tienes algo de compañía
Los Jinetes se acercan
En los corceles de cuero que montan
Han venido a tomar tu vida
A través de la oscuridad de la noche
Cabalga con los cuatro jinetes
O elige tu destino y muere
Has estado muriendo desde el día en que naciste
Sabes que todo ha sido planeado
El cuarteto de la liberación está cabalgando
Pecador una vez, pecador por siempre
No hay necesidad de confesar ahora
Porque ahora tienes la lucha de tu vida
Los Jinetes se acercan
En los corceles de cuero que montan
Han venido a tomar tu vida
A través de la oscuridad de la noche
Cabalga con los cuatro jinetes
O elige tu destino y muere
Tiempo
Te hizo pagar su precio en ti
Son las líneas que agrietan tu cara
Hambruna
Ha destrozado tu cuerpo
Se marchitó en todos los lugares
Pestilencia
Por lo que has tenido que soportar
Y por lo que has hecho pasar a otros
Muerte
Liberación segura para ti
No hay nada que puedas hacer
Así que reúnete alrededor de los jóvenes guerreros
Y monten sus corceles
Matando a montones con espadas demoniacas
Ahora es la muerte de los impíos
Balanceando el martillo del juicio hacia abajo
Con seguridad dentro de las entrañas de sangre y el sudor de la armadura
Los jinetes se acercan
En los corceles de cuero que montan
Han venido a tomar tu vida
A través de la oscuridad de la noche
Cabalga con los cuatro jinetes
O elige tu destino y muere
