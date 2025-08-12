La historia detrás de ‘The Four Horsemen’ de Metallica, un éxito inolvidable: ¿qué significa?

‘The Four Horsemen’ es una de las canciones con las que Metallica se presentó en el mundo del thrash metal. Este éxito es de los más brillantes de esta banda, gracias a una potencia notable desde la voz hasta la melodia.

Metallica ha sido capaz de acumular una cantidad notable de composiciones destacadas para la historia. Los de James Hetfield han enamorado a varias generaciones con ritmos inolvidables.

Justamente uno de ellos es el de ‘The Four Horsemen’, y por ello, aquí les hablaremos sobre el significado de esta canción.

El gran debut de la mano del ‘Kill ‘Em All’

Metallica inició en la industria musical por todo lo alto. Esta agrupación dio sus primeros pasos con un álbum inolvidable como lo fue el ‘Kill ‘Em All’.

Este disco fue lanzado en 1983, pero se convirtió en testigo claro de la potencia de Metallica, y de la influencia de esta banda en el thrash metal.

Para muchos, este álbum fue capaz de construir un legado imborrable, especialmente por la presencia de canciones ampliamente destacadas.

Algunas de ellas ‘Hit The Lights’, ‘Whiplash’ o ‘Metal Militia’. Sin embargo, hay una en concreto que sorprendió a todos.

Esta fue ‘The Four Horsemen’, el segundo ‘track’ del álbum y el más largo del disco original. Este éxito tiene la particularidad de dar créditos de composición a James Hetfield, Lars Ulrich, y también a Dave Mustaine, líder de Megadeth.

El significado de esta canción inmortalizó su brillo dentro de este disco. En su letra, Metallica guarda varias referencias religiosas.

De hecho, la traducción de su título es ‘Los Cuatro Jinetes’. Esto se refiere a los cuatro jinetes de la apocalipsis, los cuales harían referencia en el cristianismo al hambre, la guerra, la conquista y la muerte.

Este éxito de manera particular generó gran reflexión, especialmente por la forma en que se refiere a la humanidad.

Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de esta canción en español.

Letra de ‘The Four Horsemen’ de Metallica

Por el último aliento que los cuarto vientos soplan

Mejor levanta los oídos

Los galopes llaman a tu puerta

Encierra a tu esposa e hijos ahora

Es hora de empuñar la espada

Por ahora tienes algo de compañía

Los Jinetes se acercan

En los corceles de cuero que montan

Han venido a tomar tu vida

A través de la oscuridad de la noche

Cabalga con los cuatro jinetes

O elige tu destino y muere

Has estado muriendo desde el día en que naciste

Sabes que todo ha sido planeado

El cuarteto de la liberación está cabalgando

Pecador una vez, pecador por siempre

No hay necesidad de confesar ahora

Porque ahora tienes la lucha de tu vida

Los Jinetes se acercan

En los corceles de cuero que montan

Han venido a tomar tu vida

A través de la oscuridad de la noche

Cabalga con los cuatro jinetes

O elige tu destino y muere

Tiempo

Te hizo pagar su precio en ti

Son las líneas que agrietan tu cara

Hambruna

Ha destrozado tu cuerpo

Se marchitó en todos los lugares

Pestilencia

Por lo que has tenido que soportar

Y por lo que has hecho pasar a otros

Muerte

Liberación segura para ti

No hay nada que puedas hacer

Así que reúnete alrededor de los jóvenes guerreros

Y monten sus corceles

Matando a montones con espadas demoniacas

Ahora es la muerte de los impíos

Balanceando el martillo del juicio hacia abajo

Con seguridad dentro de las entrañas de sangre y el sudor de la armadura

Los jinetes se acercan

En los corceles de cuero que montan

Han venido a tomar tu vida

A través de la oscuridad de la noche

Cabalga con los cuatro jinetes

O elige tu destino y muere