¿Qué es ‘Seek and Destroy’? Este es el significado detrás del brillante éxito de Metallica

‘Seek and Destroy’ es una de las canciones más reconocidas en la carrera de Metallica. Este éxito fue de los más resaltantes en el primer álbum de la banda, gracias a una potencia que puso a vibrar a la industria.

El thrash metal ha sido uno de los estilos musicales más brillantes de las últimas décadas. Justamente esto ha sido gracias a Metallica, y a éxitos como ‘Seek and Destroy’.

Más noticias: La canción de Metallica que no iba a ser lanzada y acabó en éxito: lo reveló James Hetfield

Por ello, y para resaltar la historia de esta legendaria banda, les contaremos sobre el significado de este gran éxito.

El lanzamiento del histórico ‘Kill ‘Em All’

Metallica, sin dudas, es una de las bandas con mayor cantidad de reconocimiento y legado en la historia de la música.

Esta agrupación liderada por James Hetfield ha sido capaz de enamorar a millones de personas en todo el mundo, gracias a distintos éxitos y álbumes históricos.

Sin embargo, hay uno en concreto que, para muchos, marcó la pauta de esta banda y del género, y fue el ‘Kill ‘Em All’ de 1983.

Este fue el disco debut de Metallica. Tuvo varios éxitos históricos que acabaron por ser insignes en la carrera de la banda.

‘Whiplash’ o ‘The Four Horsemen’ son solo algunas de ellas, pero, hay una en particular que, para muchos, es inolvidable y se trata de ‘Seek and Destroy’.

Más noticias: Descubra las 5 joyas musicales para explorar y entender la discografía de Metallica

Este fue el noveno track del ‘Kill ‘Em All’, y en cuanto a su significado, esta canción habla sobre aniquilar al enemigo, en medio de una guerra emocionante.

Esto, por supuesto va acompañado de una gran potencia musical, con riffs y solos legendarios que todos recuerdan.

En cuanto a su traducción, el título de este éxito en español significa “busca y destruye”, en una clara muestra de la intención agresiva y rebelde de esta canción.

Para mayor entendimiento, a continuación les dejamos la letra de este éxito en español.

Letra de ‘Seek and Destroy’ de Metallica en español

¡Bien!

Estamos escaneando la escena en la ciudad esta noche

Te buscamos para iniciar una pelea

Hay un malvado sentimiento en nuestro cerebro

Pero no es nada nuevo, sabes que nos vuelve locos

Corriendo en nuestro camino

Escondiendo, tu pagarás

Muriendo mil muertes

Corriendo en nuestro camino

Escondiendo, tu pagarás

Muriendo mil muertes

Buscando buscar y destruir

(X4)

No hay escapatoria y eso es seguro

Este es el final que no vamos a tomar más

Dile adiós al mundo en que vives

Siempre has estado tomando, pero ahora estás dando

Corriendo en nuestro camino

Escondiendo, tu pagarás

Muriendo mil muertes

Corriendo en nuestro camino

Escondiendo, tu pagarás

Muriendo mil muertes

Buscando buscar y destruir

(X4)

Nuestros cerebros están en llamas con el sentimiento de matar

Y no desaparecerá hasta que nuestros sueños se cumplan

Solo hay una cosa en nuestras mentes

No intentes huir, porque tú eres el que encontraremos

Corriendo en nuestro camino

Escondiendo, tu pagarás

Muriendo mil muertes

Corriendo en nuestro camino

Escondiendo, tu pagarás

Muriendo mil muertes

Buscando buscar y destruir

(X4)