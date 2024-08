El nacimiento del thrash metal: el legado de ‘Kill ‘Em All’ de Metallica

Archivado en: •

En la semana del 26 de julio de 1983, el mundo de la música cambió para siempre con el lanzamiento de ‘Kill ‘Em All’, el álbum debut de Metallica, que marcó el nacimiento oficial del thrash metal.

El reemplazo de Mustaine y la llegada de Hammett

Después de un mes de intensos ensayos, Metallica se encontraba en una encrucijada: Dave Mustaine, uno de los miembros fundadores, había sido despedido, no solo por sus problemas graves con la bebida, en realidad el mayor problema es que se ponía violento, lo cierto es que, mientras del viajaba de Nueva York a California en bus, ya Kirk Hammett estaba volando a reunirse con Ulrich y Hetfield.

Kirk Hammett venía de una banda llamada Exodus. Con la nueva alineación, los cuatro jinetes se adentraron en los Music America Studios el 10 de mayo de 1983 para grabar su álbum debut.

La magia en el estudio: la creación de un clásico

Las canciones que compondrían ‘Kill ‘Em All’ fueron, en su mayoría, adaptaciones del demo ‘No Life ‘til Leather’, junto con dos temas nuevos: ‘Whiplash’ y ‘No Remorse’. También incluyeron una nueva versión de ‘The Mechanics’, que fue rebautizada como ‘The Four Horsemen’.

La producción del álbum estuvo a cargo de Paul Curcio, propietario de los estudios y su ingeniero residente. El 27 de mayo, la grabación fue completada y, después de algunas discusiones sobre el título, el álbum fue lanzado bajo el nombre de Kill ‘Em All, ya que el nombre original, ‘Metal Up Your Ass’, fue rechazado.

La fusión perfecta: influencias y estilo

‘Kill ‘Em All’ es una obra maestra que fusiona las influencias de las bandas favoritas de los miembros de Metallica, como Judas Priest, Iron Maiden y Diamond Head, con la velocidad y energía de Motörhead, y elementos del punk. Este álbum es un despliegue de poder, agresividad con guitarras, bajo y baterías ejecutados a la perfección. Además, se destacan los gritos viscerales de James Hetfield, que en este álbum más que cantar, grita con furia y pasión.

Un hito en la historia del rock

‘Kill ‘Em All’ no solo es un álbum; es un grito de batalla.

Es el inicio de una carrera legendaria que cambiaría el panorama del metal para siempre. Gracias a este disco, Metallica no solo nos regaló música, sino que definió un género y se consagró como una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Un feliz día para todos, y gracias a la vida y a Metallica por Kill ‘Em All. ¡Rock and roll forever, my friends!

Por: Juan Kiss