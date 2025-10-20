Independiente Santa Fe vs Independiente Medellín: hora y dónde ver EN VIVO el partido

Independiente Santa Fe vs Independiente Medellín es uno de los partidos principales en la Liga BetPlay 2025-II durante esta semana. El ‘león’ confía en conseguir una victoria positiva, aunque enfrente tendrá un rival complejo.

Los capitalinos han demostrado un nivel resaltante durante este semestre, aunque vive horas bajas en materia de resultados. Por otro lado, el club antioqueño busca vencer para atacar la cima de la clasificación.

Para que no se pierda este choque, les contamos todos los detalles, incluido donde podrá seguir al detalle las incidencias.

Así va la tabla de clasificación de la Liga BetPlay 2025-II

La Liga BetPlay 2025-II continúa acercándose al cierre de su primera etapa. Varios equipos continúan su camino hacia una posible clasificación a los cuadrangulares.

Actualmente, varios equipos luchan por entrar, como es el caso de Millonarios, América de Cali o Deportivo Cali.

Mientras que, por otro lado, otros clubes confían en mantener su puesto dentro de los 8 clasificados que están apunto de realizar su corte final.

La tabla de la Liga BetPlay 2025-II marcha de la siguiente manera:

1- Junior de Barranquilla – 31 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 30 puntos

3- Independiente Medellín – 30 puntos

4- Atlético Nacional – 28 puntos

5- Fortaleza – 28 puntos

6- Llaneros – 25 puntos

7- Deportes Tolima – 23 puntos

8- Independiente Santa Fe – 21 puntos

9- Rionegro Águilas – 21 puntos

10- América de Cali – 20 puntos

11- Alianza – 20 puntos

12- Deportivo Cali – 20 puntos

13- Once Caldas – 19 puntos

14- Deportivo Pereira – 18 puntos

15- Unión Magdalena – 18 puntos

16- Millonarios – 17 puntos

17- Envigado – 16 puntos

18- Deportivo Pasto – 13 puntos

19- Boyacá Chicó – 13 puntos

20- La Equidad – 11 puntos

Este partido será clave para Santa Fe, con el objetivo de conseguir mantener su posición en la tabla, mientras que, el Medellín confiará en poder llegar a ser primero en la tabla de clasificación.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido de Santa Fe vs Medellín

Si desea seguir este choque, les contamos que el puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo este 20 de octubre a las 8:10 p.m.

Para seguir este encuentro, puede hacerlo con más pasión y menos técnica con el Rock N’ Gol de Radioacktiva.

Por otro lado, la transmisión del partido será a través de la señal de WinSports.