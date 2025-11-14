Así se jugarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: fechas y cruces

La Liga BetPlay 2025-II cerró este jueves 13 de noviembre su fase de todos contra todos con una jornada llena de tensión, en la que varios equipos pelearon hasta el último minuto por entrar a los cuadrangulares semifinales. Santa Fe y América lograron asegurar los dos cupos restantes, completando así el grupo de ocho clubes que seguirán en la lucha por el segundo título del año.

Los partidos se disputaron de manera simultánea y, una vez finalizados, la Dimayor realizó el sorteo para definir la conformación de los dos grupos. En el Grupo A quedaron Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior y América de Cali. En el Grupo B estarán Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.

La presencia de Medellín, Nacional, Junior y América conforma un verdadero “grupo de la muerte”, mientras que el otro cuadrangular presenta una mezcla interesante entre experiencia y equipos de reciente crecimiento.

Además, se mantiene la regla del “punto invisible”, que favorece a los equipos que terminaron primero y segundo en la tabla general. En caso de empate al final de la liguilla, estos clubes avanzarán a la gran final.

¿Cómo se jugarán los cuadrangulares?

La Dimayor confirmó que la primera jornada se llevará a cabo entre el miércoles 19 y el jueves 20 de noviembre, con horarios que serán anunciados próximamente. Los cuadrangulares mantendrán el formato habitual: partidos cada miércoles y domingo, hasta el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, cuando se conocerán los finalistas.

Fecha 1

Grupo A

Atlético Nacional vs. América de Cali

Junior vs. Independiente Medellín

Grupo B

Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe

Fortaleza vs. Deportes Tolima

Calendario completo de los cuadrangulares