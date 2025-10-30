Triunfo agónico de Santa Fe; así quedó en la tabla y estos son sus chances de clasificar a los 8

Santa Fe y Junior se enfrentaron hoy miércoles 29 de octubre de 2025 en la fecha 18 de la Liga Betplay para el paso a cuadrangulares. Un encuentro que desde el momento uno estuvo lleno de emociones para ambas hinchadas que no dejaron de alentar a sus equipos correspondientes.

En el minuto 8, Yimmi Chará abrió el marcador a favor del Junior, desatando la euforia del conjunto barranquillero. Santa Fe no tardó en responder y al minuto 27 estuvo cerca del empate, pero el gol fue anulado por un claro fuera de lugar. Aun así, el equipo cardenal no bajó los brazos y siguió insistiendo hasta que, en el minuto 73, Hugo Rodallega encendió la esperanza de la afición con un gol de chalaca que igualó el marcador.



Cuando todo apuntaba a un empate, que dejaría por fuera la equipo cardenal, llegó la sorpresa: en el minuto 90 + 6, Santiago Mosquera marcó el 2-1 definitivo, dándole a Santa Fe una victoria agónica que lo mantiene con vida y con una posibilidad de estar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares.

Tras el encuentro de hoy, Atlético Junior se mantiene con 31 puntos, descendiendo del tercer al quinto lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, Independiente Santa Fe, gracias a la victoria y los tres puntos obtenidos, logró escalar del puesto 11 al 9, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificación a los cuadrangulares finales.

Así quedó la tabla de posiciones:

Bucaramanga – 34 puntos

Independiente Medellín – 34 puntos

Fortaleza CEIF – 34 puntos

Atlético Nacional – 31 puntos

Atlético Junior – 31 puntos

Deportes Tolima – 29 puntos

Águilas Doradas – 27 puntos

Alianza FC – 26 puntos

Independiente Santa Fe – 25 puntos

Llaneros – 23 puntos

América de Cali – 22 puntos

Once Caldas – 21 puntos

Millonarios – 20 puntos

Deportivo Cali – 18 puntos

Unión Magdalena – 18 puntos

Deportivo Pereira – 16 puntos

Deportivo Pasto – 16 puntos

Envigado – 11 puntos

Boyacá Chicó – 16 puntos

La Equidad – 11 puntos



En este orden de ideas Independiente Santa Fe tiene que verse como el ganador en las fechas 19 y 20 contra Deportivo Cali y Alianza Valledupar para de esa manera verse clasificado directo a los 8 equipos a enfrentarse en cuadrangulares .

Escrito por: Stefania Torres